15 let orkestra Cantabile: zazvenela dela mojstrov klasične glasbe

Jubilejni koncert je bil zasnovan kot glasbeno popotovanje skozi preteklost, sedanjost in prihodnost orkestra. Pod vodstvom dirigenta in umetniškega vodje Marjana Grdadolnika so zazvenela dela Richarda Straussa, Karla Jenkinsa, Gustava Mahlerja, Ludwiga van Beethovna in Georga Friedricha Händla.

Večer se je začel z uvodno fanfaro Tako je govoril Zaratustra Richarda Straussa in Jenkinsovo skladbo Adiemus , pri kateri sta se orkestru pridružila solistka Estera Stojko in vokalna skupina Psalmisti . Posebno simboliko je imel Mahlerjev Adagietto , ki ga je orkester izvedel že na svojem prvem koncertu leta 2011 v Logu pri Vipavi.

Osrednji orkestrski vrhunec večera je bila Beethovnova Peta simfonija , ki je v Logatcu v celoti zazvenela prvič. Njena glasbena pot od dramatičnega začetka do zmagoslavnega finala je simbolično odsevala tudi petnajstletno pot Cantabile – od prvih korakov in številnih izzivov do prepoznavnega simfoničnega orkestra, ki danes povezuje glasbenike različnih generacij.

V petnajstih letih delovanja je Simfonični orkester Cantabile izvedel več kot 155 koncertov doma in v tujini, gostoval v številnih evropskih državah ter omogočil več kot 85 solističnih nastopov mladim nadarjenim glasbenikom. Mnogim je bilo prav sodelovanje z orkestrom pomembna popotnica za profesionalno glasbeno kariero. Pomemben del njegove umetniške poti so tudi krstne izvedbe skladb slovenskih skladateljev, mednarodna sodelovanja in projekti, ki povezujejo različne glasbene zvrsti.

Cantabile je izvedel več kot 155 koncertov doma in v tujini.

Zgodba orkestra Cantabile je zapisana v glasbi. Od simfoničnega malčka je Cantabile v teh letih prerasel v prepoznaven orkester, ki s svojo energijo, ambicioznostjo in predanostjo pomembno bogati slovenski glasbeni prostor. V orkestru dajemo prostor optimizmu, motivaciji, pogumu in vztrajnosti – prav zato lahko nenehno presegamo umetniške meje, je ob jubileju povedal umetniški vodja in dirigent Simfoničnega orkestra Cantabile Marjan Grdadolnik.

Ob jubileju so se poklonili tudi glasbenikom, ki so z orkestrom že od njegovih začetkov in so vseh petnajst let soustvarjali njegovo zgodbo: violinistki Azri Dukić, violistki Neži Mandelj, tolkalistki in pianistki Janji Nagode, trobentaču Jerneju Gantarju in pozavnistu Domnu Gantarju.