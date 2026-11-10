Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

15 let orkestra Cantabile: zazvenela dela mojstrov klasične glasbe

Ljubljana, 10. 11. 2026 12.49 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
15 LET SIMFONIČNEGA ORKESTERA CANTABILE LOGATEC

Simfonični orkester Cantabile je 15-letnico delovanja zaznamoval z velikim jubilejnim koncertom Glasbeno veličastje. Večer je povezal mogočna simfonična dela, združene pevske zbore in glasbene spomine na začetke orkestra. Poseben poudarek je bil tudi na njegovi 15-letni poti, številnih sodelovanjih in ljudeh, ki so soustvarjali njegovo zgodbo.

Jubilejni koncert je bil zasnovan kot glasbeno popotovanje skozi preteklost, sedanjost in prihodnost orkestra. Pod vodstvom dirigenta in umetniškega vodje Marjana Grdadolnika so zazvenela dela Richarda Straussa, Karla Jenkinsa, Gustava Mahlerja, Ludwiga van Beethovna in Georga Friedricha Händla.

Simfonični orkester Cantabile obeležil 15-letnico delovanja.
Simfonični orkester Cantabile obeležil 15-letnico delovanja.
FOTO: Valter Leban

Večer se je začel z uvodno fanfaro Tako je govoril Zaratustra Richarda Straussa in Jenkinsovo skladbo Adiemus, pri kateri sta se orkestru pridružila solistka Estera Stojko in vokalna skupina Psalmisti. Posebno simboliko je imel Mahlerjev Adagietto, ki ga je orkester izvedel že na svojem prvem koncertu leta 2011 v Logu pri Vipavi.

Estera Stojko s simfoničnim orkestrom Cantabile.
Estera Stojko s simfoničnim orkestrom Cantabile.
FOTO: Valter Leban

Osrednji orkestrski vrhunec večera je bila Beethovnova Peta simfonija, ki je v Logatcu v celoti zazvenela prvič. Njena glasbena pot od dramatičnega začetka do zmagoslavnega finala je simbolično odsevala tudi petnajstletno pot Cantabile – od prvih korakov in številnih izzivov do prepoznavnega simfoničnega orkestra, ki danes povezuje glasbenike različnih generacij.

Petnajst let glasbe, sodelovanj in novih priložnosti

V petnajstih letih delovanja je Simfonični orkester Cantabile izvedel več kot 155 koncertov doma in v tujini, gostoval v številnih evropskih državah ter omogočil več kot 85 solističnih nastopov mladim nadarjenim glasbenikom. Mnogim je bilo prav sodelovanje z orkestrom pomembna popotnica za profesionalno glasbeno kariero. Pomemben del njegove umetniške poti so tudi krstne izvedbe skladb slovenskih skladateljev, mednarodna sodelovanja in projekti, ki povezujejo različne glasbene zvrsti.

Cantabile je izvedel več kot 155 koncertov doma in v tujini.
Cantabile je izvedel več kot 155 koncertov doma in v tujini.
FOTO: Valter Leban

Zgodba orkestra Cantabile je zapisana v glasbi. Od simfoničnega malčka je Cantabile v teh letih prerasel v prepoznaven orkester, ki s svojo energijo, ambicioznostjo in predanostjo pomembno bogati slovenski glasbeni prostor. V orkestru dajemo prostor optimizmu, motivaciji, pogumu in vztrajnosti – prav zato lahko nenehno presegamo umetniške meje, je ob jubileju povedal umetniški vodja in dirigent Simfoničnega orkestra Cantabile Marjan Grdadolnik.

Ob jubileju so se poklonili tudi glasbenikom, ki so z orkestrom že od njegovih začetkov in so vseh petnajst let soustvarjali njegovo zgodbo: violinistki Azri Dukić, violistki Neži Mandelj, tolkalistki in pianistki Janji Nagode, trobentaču Jerneju Gantarju in pozavnistu Domnu Gantarju.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
cantabile orkester koncert

Na Tajskem prva azijska različica Evrovizije

Sanpark: Občutek, da te nekdo razume, je včasih največ, kar si lahko želiš

24ur.com Žan Serčič v velikem slogu obeležil 15. obletnico kariere
Zadovoljna.si Nino Ošlak navdušil z glasbenim spektaklom
24ur.com 'Flamenko je glasba, ki vedno pride iz srca, niti malo pa ni razumska'
24ur.com V Mariboru odzvanjala glasba velikega pianista
24ur.com Tri ure 15x2 izštekanih 30
24ur.com Neisha 20 let kariere slavila z velikim koncertom v Križankah
24ur.com Aleksander Gadžijev s prijatelji koncertno povezal obe Gorici
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Spoznali smo jo na Talentih, zdaj se je razveselila sina
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Na TikToku odkrili več kot 1000 posnetkov z zlorabami otrok, številka ogledov je pretresljiva
Na TikToku odkrili več kot 1000 posnetkov z zlorabami otrok, številka ogledov je pretresljiva
Hčerka Sylvestra Stallona se bo poročila, igralec pa priznava, da mu ni lahko
Hčerka Sylvestra Stallona se bo poročila, igralec pa priznava, da mu ni lahko
zadovoljna
Portal
Slovenka po ljubezenskem trikotniku: "Moja naloga je bila razdreti par"
Ta 3 astrološka znamenja veljajo za najbolj divja med rjuhami
Ta 3 astrološka znamenja veljajo za najbolj divja med rjuhami
V 74. letu starosti umrla nekdanja muza Roberta De Nira
V 74. letu starosti umrla nekdanja muza Roberta De Nira
Dolgo sta skrivala čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
Dolgo sta skrivala čustva, zdaj že govorita o skupnem življenju
vizita
Portal
Znanstveniki ugotovili, katere dejavnosti so povezane z manjšim tveganjem za demenco
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
cekin
Portal
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Službe, ki jih mladi zapuščajo najhitreje: plača ni več glavni razlog
Službe, ki jih mladi zapuščajo najhitreje: plača ni več glavni razlog
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Z letom 2027 znesek minimalne kreditne sposobnosti pri 840 evrov
Z letom 2027 znesek minimalne kreditne sposobnosti pri 840 evrov
moskisvet
Portal
Planiral popoln večer, sledilo razočaranje
Lindsey Vonn znova na operacijski mizi: po deveti operaciji si želi le eno stvar
Lindsey Vonn znova na operacijski mizi: po deveti operaciji si želi le eno stvar
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
Legendarni košarkar Peter Vilfan v bolnišnici
Legendarni košarkar Peter Vilfan v bolnišnici
dominvrt
Portal
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Škodljivci že čakajo na vašem vrtu: 7 skrivališč, ki jih morate preveriti še pred pomladjo
Škodljivci že čakajo na vašem vrtu: 7 skrivališč, ki jih morate preveriti še pred pomladjo
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
okusno
Portal
Pozabite na rezanje peciva: Te prikupne pitice spečemo kar v pekaču za mafine
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Mojmir ni skrival navdušenja nad jedjo: 'Dokazal si, da obvladaš tudi morsko hrano'
Mojmir ni skrival navdušenja nad jedjo: 'Dokazal si, da obvladaš tudi morsko hrano'
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
voyo
Portal
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Brez konca
Brez konca
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022