17-letna Hana Ivković zmagovalka hrvaškega šova Superstar

Na naši sestrski hrvaški televiziji RTL se je končala prva sezona šova Superstar. Po glasovih občinstva je na koncu slavila 17-letna Hana Ivković, ki je bila po razglasitvi presrečna. Mlada pevka je s svojim glasom navdušila žirijo, ki jo sestavljajo Severina, Nika Turković, Tonči Huljić in Filip Miletić, več kot očitno pa tudi gledalce, čeprav se vsi niso strinjali. Nekateri so bili namreč prepričani, da je bil drugi superfinalist Dino Miklažić boljši.

Hana Ivković je zmagovalka prve sezone šova Superstar, ki se je v soboto zaključil na naši sestrski hrvaški televiziji RTL. 17-letna pevka je z vsakim nastopom navdušila žirijo, v zadnji oddaji pa so navdušenje nad njenim pevskim talentom pokazali tudi gledalci in glasovali za dekle iz Sinja. Zmagovalka je tako prejela prvi naziv Superstar in domov odnesla denarno nagrado v vrednosti 50.000 evrov.

icon-expand Hana Ivković je zmagovalka prve sezone šova Superstar. FOTO: RTL

Hana je za prvi nastop izbrala pesem When You Believe Mariah Carey in Whitney Houston. "Popolnoma si me kupila. Videti si prelepo, prelepo poješ in hvala ti, da si tu," je povedala žirantka Nika Turković, z njo pa se je strinjala tudi Severina. "Zame si princeska," ji je dejala in se ji zahvalila za vse nastope, še posebej za finalnega. Pozneje je 17-letnica zapela še pesem Što te nema Jadranke Stojaković, v superfinalu pa navdušila z izvedbo Lady Gaga in pesmijo I'll never love again. "Še vedno ne verjamem, da se je to zgodilo," je v solzah povedala presrečna 17-letnica po razglasitvi.

icon-expand V superfinalu se je Hana pomerila z Dinom Miklažićem. FOTO: RTL

V superfinalu se je mladenka pomerila z Dinom Miklažićem, ki je za prvi nastop izbral pesem Whole Lotta Love skupine Led Zeppelin. "Ti si točno to, kar potrebuje ta šov in zame si zmagovalec," mu je po nastopu dejala Severina, nad njim pa je bil več kot navdušen tudi žirant Filip Miletić. 18-letnik je nato zapel še pesem Miša Kovača Ostala si uvijek ista, med katero sta Severina in Filip celo zaplesala, v superfinalu pa je proti zmagovalki poskusil s pesmijo Bon Jovija z naslovom Bed of Roses.

icon-expand Poleg Hane in Dina, ki sta se po dveh nastopih uvrstila v superfinale, sta v finalu nastopila še 26-letni Toni Peruško in 18-letni Petar Šegedin. FOTO: RTL

Poleg Hane in Dina, ki sta se po dveh nastopih uvrstila v superfinale, sta v finalu nastopila še 26-letni Toni Peruško in 18-letni Petar Šegedin. Kljub navdušenju žirije nad prvo zmagovalko šova se nekateri gledalci z rezultatom niso strinjali. "Dino je bil veliko boljši", "Dino lahko poje katero koli zvrst" in "Hana se je od prvega nastopa poslabšala" je bilo le nekaj komentarjev, ki so se po oddaji usuli na družbenih omrežjih.