Snarky Puppy v deževnih Križankah postregli s široko glasbeno paleto

Basist Michael League, ki je ustanovil skupino, je Slovenijo obiskal že drugič: ''Najraje kar ne bi povedal ljudem za Slovenijo, ker je tako lepo, majhno in čudovito. Ampak hrana je odlična, ljudje so super kul, vsi, ki sem jih spoznal govorijo angleško, kar v Evropi ni pogosto. Res je lepo.''

Ko je bil čas za koncert, se je nad obiskovalci odprlo nebo, a jih to ni pretirano motilo. Prišli so poslušat trikratne grammyjevce. Skupina namreč deluje že 13 let v tem času pa so izdali že 13 albumov, zadnjega, z naslovom Immigrance marca letos. Michael se je na ta račun tudi malo pošalil:''Veliko je. Ne vem če je depresivno ali kul.''

Njihova posebnost pa je tudi to, da jih je v skupini res veliko, pojasnjuje Michael: ''V skupini deluje 18 stalnih članov, na turnejo pa jih gre po 10 naenkrat, tako da vsi lahko igrajo, ampak imajo lahko tudi pavze. Tako se nikoli ne naveličajo turnej in to je super.''



Ljubljana je bila prva postaja na njihovi turneji, v nedeljo pa že nastopajo v Beogradu.