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Glasba

18. INmusic festival: Oboževalci Gorillaz domov niso odšli razočarani

Zagreb, 24. 06. 2026 13.28 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Klavdija Zver
Gorillaz

Drugi dan 18. edicije festivala INmusic je postregel s spektaklom. Najprej so zanj poskrbeli ameriški psihedeliki The Flaming Lips, ki so z rekviziti in konfeti pričarali posebno atmosfero, občinstvo je nato razgrevala Jehnny Beth, vrhunec večera pa so bili Gorillaz, ki s svojim pripovedovanjem in družbeno kritičnostjo niso razočarali.

Drugi festivalski dan se je zdelo, da je kolona ljudi, ki se je v enakomernem ritmu pomikala okoli zagrebškega Jaruna, še daljša. Da jih bo večina ostala do konca, ko bo na oder stopil Damon Albarn z razširjeno zasedbo, je bilo razbrati že iz potiskov njihovih zgornjih delov oblačil – Gorillaz.

The Flaming Lips so navdušili s svojo glasbo in šovom.
The Flaming Lips so navdušili s svojo glasbo in šovom.
FOTO: Lucija Avsec

Vroč večer se je za večino obiskovalcev začel pod glavnim odrom, kjer so za pravi šov poskrbeli The Flaming Lips. Peterica iz Oklahome je publiki izkazala dobrodošlico s svojo Yoshimi Battles the Pink Robots, na odru pa so se jim pridružili rožnati, z zrakom napolnjeni roboti. Že s prvo pesmijo so napovedali, da so prek luže pripotovali, da si jih zapomnijo tudi tisti, ki jih do zdaj še niso poznali. "Gremo, gremo! Zagreb! Radi vas imamo! Gremo, gremo!" je pozdravil pevec Wayne Coyne, ki je vrtel svoj mikrofon z lučjo, se vmes sezul, oblekel kostum, v pesmi The Golden Path, ki je nastala v sodelovanju z The Chemical Brothers, pa ga je na odru spremljal napihljiv možic.

Jehnny Beth na 18. INmusicu v Zagrebu.
Jehnny Beth na 18. INmusicu v Zagrebu.
FOTO: Lucija Avsec

"Tukaj smo nastopali natančno 16 let nazaj na ta dan! Neverjetno je biti tukaj. Srečo imamo, da smo jutri prosti, da lahko raziskujemo. Radi vas imamo! Zdaj pa kričite!" je vmes spodbujal občinstvo, Američani pa se niso uprli niti kritiki svojega predsednika, ki so mu posvetili pesem War Pigs skupine Black Sabbath. Svoj koncertni del so zaključili z ogromnim napisom 'F**k Yeah Zagreb', ki so ga poslali pod oder, že tako navdušeni oboževalci pa so se proti manjšemu odru, kjer je že stala Jehnny Beth, odpravili več kot zadovoljni.

Francoska glasbenica in igralka, ki je postala znana kot polovica dueta John & Jehn, je s svojo zasedbo večer nadaljevala z nekoliko tršimi ritmi in zaplavala proti punkovsko obarvanim vodam. Med nastopom je izrazila navdušenje, da so lahko del festivalskega dogajanja, a med množico se je že čutila nestrpnost in pričakovanje, vedno več ljudi pa je že sredi koncerta odšlo proti glavnemu odru, da si zagotovi svoj prostor čim bližje Gorillaz.

Projekt, ki sta ga leta 1998 ustanovila Damon Albarn in Jamie Hewlett, je s prvo ploščo Gorillaz na odrih zaživel leta 2001, letos marca pa so se odpravili na turnejo The Mountain, na kateri predstavljajo istoimenski studijski album. Ko so zazveneli prvi akordi piščali, ki je uvod v pesem, po kateri sta poimenovana deveta plošča in turneja, je občinstvo zaživelo. Kimanje glav v istem ritmu in žvižgi odobravanja so odmevali, projekcija v ozadju pa je prikazovala izmišljene like, ki jih svet pozna kot Gorillaz.

Damon Albarn in Joe Talbot
Damon Albarn in Joe Talbot
FOTO: Lucija Avsec

"Hvala lepa!" je šele po Tranzu, ki je bila tretja na seznamu, pozdravil Albarn, ki se je sprehodil do prve vrste pod odrom. Sledila je Tomorrow Comes Today, občinstvo pa je ponorelo, ko se jim je na odru pridružil Joe Talbot, pevec skupine Idles, ki bo na INmusicu nastopila zadnji festivalski dan. "Kaj dogaja, Zagreb? Privilegij je biti tukaj nocoj!" je dejal Albarn med vzkliki oboževalcev, ki so zvesto prepevali z njim in razširjeno zasedbo glasbenikov ter spremljevalnih vokalistov.

Na setlisti so se ob novejših zvrstile še El Mañana, Andromeda, Stylo z Brucem Willisom na ekranih ter Dirty Harry. "Kako ste? Ste v redu?" je bilo vprašanje zbranim, ki so že uživali v skoraj uri in pol dovršenega nastopa, in hkrati napoved uspešnice Feel Good Inc iz leta 2005. Sledila je le še Clint Eastwood, priklon in mahanje v slovo. Oboževalci so domov odšli več kot zadovoljni.

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