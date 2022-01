20 let skupine Bepop: nov videospot, poln spominov

Bepop letos praznuje 20 let. Obletnica skupine petih članov, ki so se za glasbeno kariero urili (in borili) v oddaji Popstars, je sicer jeseni leta 2002, a praznovanje so dekleta začela že zdaj na začetku leta. Ana, Tinkara in Alenka, ki so se pred dvema letoma spet vrnile na odre, predstavljajo videospot za novo pesem Brez kril, v katerem je kar nekaj arhivskih posnetkov iz začetkov njihove kariere. Novo pesem je tako kot že zadnjih nekaj singlov za njih napisal producent Žan Serčič.

"Žan nas je odlično zadel že s povratniškim singlom Daj se nasmej, s katerim smo naredile odlično tranzicijo od naše stare podobe v leto 2020, z novo pesmijo pa se končno predstavljamo z nekoliko drugačnim zvokom, za katerega čutimo, da nam je pisan na kožo tukaj in zdaj, upamo pa, da ga bodo sprejeli tudi poslušalci. Skladba Brez kril je sicer nastala že pred dobrim letom in pol, splet naključij pa je njen izid zamaknil na jubilejno leto. Malo so k temu prispevale omejene možnosti nastopanja v času epidemije, še bolj pa to, da nas je lani k sodelovanju povabila Rebeka, potem pa se nam je ponudila še možnost, da v pravo skladbo razvijemo temo Delovne akcije, ki jo je izvirno pela le Ana," so povedala dekleta, Žan pa je ob novem sodelovanju povedal: "Vesel in počaščen sem, da so k sodelovanju povabile mene. Že pri prvem singlu Daj se nasmej smo se zelo ujeli in resnično rad pišem in ustvarjam za njih. Biti del ene najbolj znanih pop skupin vseh časov v Sloveniji mi je v velik ponos."