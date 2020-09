20 let pesmi Hočem to nazaj: 'Po prvem nastopu se mi je življenje obrnilo na glavo'

Sebastian je tisti simpatični mariborski pevec, ki je leta 2000 s pesmijo Hočem to nazaj osvojil vsa dekleta in najstnice. S Sebastianom se je v Sloveniji začela prava pop norija, katere nadaljevanje so dopolnili tudi Game Over in Bepop. Kot je povedal sam, v tistih letih na slovenski glasbeni sceni ni bilo najstniškega popa, kot je bil tisti, ki se je pojavljal na svetovnih lestvicah. V času, ko so glasbene valove zavzemale skupine, kot sta Backstreet Boys in N*SYNC , ter pevki Christina Aguilera in Britney Spears , je imela Slovenija le skupino Power Dancers . Sebastian je tu nastopil kot moški predstavnik popa in septembra 2000 na izboru za Miss Slovenije prvič nastopil s pesmijo Hočem to nazaj . Vse ostalo je zgodovina …

"Takrat smo ulovili nek vlak, ko je bilo v Sloveniji pomanjkanje tega najstniškega popa, ki je bil takrat na vseh svetovnih lestvicah, in ni bilo nobenega tovrstnega pevca, kaj šele mladega fanta, ki bi pel in plesal ter sploh nastopal po vseh merilih takratne svetovne glasbene produkcije: tako po glasbeni plati kot tudi po odrskih nastopih. Seveda je to moje, do takrat mirno življenje, obrnilo na glavo: bil sem solo izvajalec in tako je bila vsa pozornost resnično samo na meni: začela so se zasledovanja, neskončni klici na domačo telefonsko številko, ki smo jo potem zato morali ukiniti, zvonjenja na domačih vratih, bivakiranja in fotografiranja pred mojo hišo in še bi lahko našteval," je za 24ur.com povedal še vedno plesno aktivni Sebastian, ki ima zdaj svojo plesno šolo. Dodal je, da je bil od nekdaj, kljub ljubezni do odra, precej introvertiran, zato je bila prepoznavnost na začetku zanj velik šok. Šokirana pa je bila tudi domača okolica, ki ga je poznala še iz časa, ko je bil le 'sosedov Sebastian': "Spominjam se rojstnih dni, ko mi je poštar prinesel pošto, ogromno poštarsko vrečo pisem z voščili, in njegovega šokiranega izraza na obrazu, ko mi jo je predal. Ali pa ko se po nastopih nisem mogel nikamor premakniti z avtom, ker so bili vse naokoli oboževalci, dokler niso prišli varnostniki in poskrbeli za varnost vseh. Seveda je bilo potem tudi kar nekaj negativnih izkušenj, ki pri tako velikih zgodbah ne morejo izostati, v vsakem primeru pa sem ostal še vedno enak sramežljiv in introvertiran Sebastian, ki ima rad svoj mir, zato sem se začel potem kot protiutež zunaj nastopov in medijskih obveznosti vedno bolj umikati v svoj umirjen svet, daleč stran od javnega življenja, ki ga še danes nujno potrebujem za zdrav razum."

Začetki blizu, kot da bi se zgodili včeraj

Sebastian pravi, da je spomin na njegove začetke tako svež, kot da bi se to dogajalo včeraj, in ne pred 20 leti. Kot je povedal za naš portal, se teh dni res rad spominja: "Začetkov se spominjam neverjetno točno. Pred dnevi sem bil pri Zvonetu Tomacu, avtorju pesmi, in govorila sva prav o tem: kako točno se spominjam trenutka, ko me je poklical na prvo poslušanje pesmi. Bilo je leta 2000 in še danes pred očmi jasno vidim sobo, v kateri sva pesem poslušala, kako je bilo, predvsem pa se spominjam svojih občutkov. Šele ob teh spominih se zavem, kako prelomen trenutek v mojem življenju je to bil, glede na to, da nimam pojma, kaj sem jedel pred tremi dnevi." (smeh)

Sicer dodaja, da je bil vedno velik perfekcionist in da zase ne bi rekel, da je danes kaj boljši ali bolj suveren med nastopom na odru kot na začetku kariere: "Na odru sem bil vedno suveren, ker sem vsak nastop prej izdatno vadil. Pomembno mi je, da na odru uživam in nisem v stresu, to pa lahko le, če obvladam vsak korak. Hvala bogu nisem nikoli imel treme, ki bi me paralizirala, je pa res, da sem nekoč delal po štiri celourne koncerte na dan, dandanes pa nastopam res le ob posebnih priložnostih, in ker proces ni več tako avtomatiziran, je z njim povezanega veliko več stresa, kot ga je bilo takrat. Ampak seveda na oder ne stopim, če ni vse perfektno pripravljeno; to se mi nekako zdi osnovna odgovornost do občinstva."

Prvi nastop in drama, ki se ji smejijo še danes

Sebastian je kot mladi in neznani pevec dobil veliko priložnost in svojo novo pesem kot novinec na glasbeni sceni premierno predstavil na izboru za Miss Slovenija, ki se je takrat predvajal na POP TV. "Spomnim se, v kakšnem transu sem bil cel dan, ko sem lahko doživel svojo prvo vajo pred snemanjem in potem svojo prvo generalko, ki sem jih pred tem spremljal le kot del občinstva na raznih oddajah, kot je bila Poglej in zadeni. Spominjam se trenutkov v garderobi, ko je nastala cela drama, ko eni plesalki ni bila všeč frizura, ki so ji jo naredili za nastop. Temu se še danes smejimo, ko se srečamo," je povedal Sebastian in dodal, da je ves čas nastopa skupine Power Dancers komaj čakal, da tudi sam stopi na oder. Povedal je, da si je ves čas čakanja nenehno ponavljal: "Spustite me končno na oder, komaj že čakam!"In želja se mu je uresničila, z nastopom pa se je rodila glasbena kariera, na katero si takrat ni upal niti pomisliti.