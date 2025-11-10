20 let Sladice: Najslajše zabave v mestu

Čeprav DJ Zeds pravi, da recepta za to, kako se zabava za nekaj ljudi spremeni v žur, ki ga ob vsaki ediciji nestrpno pričakujejo mnogi, ne pozna, pa je najverjetneje čisto preprost: odlična glasba. Prav ta je bila povod za dogodke, ki pod imenom Sladica že dve desetletji združujejo ljubitelje glasbe in zabave. Z idejnim vodjo in organizatorjem najbolj sladkih zabav v mestu smo se pogovarjali o začetkih, ustvarjalcih in praznovanju obletnice.

Sladica praznuje 20 let. Kako se je celotna zgodba začela?

Vse skupaj se je začelo leta 1995, po mojem prvem obisku New Yorka, ko sem domov prišel s precej R'n'B vinilnimi ploščami. Leta '96 smo odšli na koncert Jamiroquai v italijansko Modeno Ali En, Jamirko in jaz. Na poti nazaj smo se ustavili v Lignanu, kjer smo pristali na nekem partiju, kjer je bilo veliko ameriških vojakov. DJ je večinoma vrtel hiphop in predvsem veliko R'n'B-ja in takrat sem si rekel to je to. Je pa trajalo še kar nekaj časa, da je zadeva dozorela, da se je nabralo muzike (to je bilo mnogo težje in dražje kot je danes) in da sem leta 2000 znotraj tedenskih radijskih oddaj ekipe Radyoyo, katere soustanovitelj sem bil, začel z redno oddajo imenovano Sladica, kjer smo vrteli samo R'n'B muziko. In potem je spet minilo nekaj let in končno je leta 2005 nastal prvi Sladica Mixtejp in zgodil se je prvi Sladica Party. Ob izdaji prvega Sladica mixtejpa, smo se odločili, da naredimo pod Halo Tivoli v takratnem klubu Vamos (ex Palma, SubSub) event, kjer vsem prisotnim podelimo mixtejp. Bil je bolj spoznavni večer z vsem, kar bo sledilo, 150 ljudi, v glavnem prijateljev in znancev na kupu. Mixtejpe, kjer smo promovirali R'n'B muziko in jim dodajali naše slovenske remixe in avtorske pesmi smo v glavnem delali v majhnem studiu pod Cvetličarno. Večino s Pierom iz ekipe Roots in Session.

DJ Zeds je tisti, ki že 20 let z ekipo sladka slovensko glasbeno sceno. FOTO: Matic Kremžar icon-expand

Kako se lahko žur za nekaj ljudi spremeni v žur, ki ga v prestolnici vsako leto nestrpno pričakujejo mnogi in je običajno razprodan? Kaj je recept?

Uf, ne vem. Verjetno več faktorjev, od klubske ponudbe v našem mestu, do vajba in predvsem muzike na naših eventih, ki se v glavnem giblje nekje med R'n'B, soulom, funkom in hiphopom ter še kakšnim žanrom, a soul v glasbi, soul v vokalu, soul v semplu je ta, ki povezuje vse skupaj. Sladica se je razvijala povsem spontano in počasi, brez hitenja in brez forsiranja dogodkov ter mixtejpov, ki smo jih izdajali. Če poenostavim, ko sem imel čas in voljo za odkrivanje glasbe in gramofone, so nastajali mixtejpi, potem pa je čez čas sledil event. In tako sem nekaj let delal en mixtejp in en event na vsake dve leti. 2009 smo naredili že dva eventa na leto, kasneje pa tudi tri in maksimalno 4. Danes smo nekje na 2-3 eventih letno. In ne smem pozabiti prijateljev, ki pomagajo pri organiziaciji vse od prvega dne. Seveda sem se na neki točki zavedel vpliva Sladice na klubsko življenje v mestu, a sam nikoli nisem gledal na Sladico kot na brand. Bolj skupnost, ja. Ko vidim, da nekateri znanci in prijatelji, ki živijo po svetu, jemljejo dopuste v času Sladice, ko se gre na vikend na obalo v soboto po Sladici in ko vidim veliko parov, ki so se spoznali na Sladici danes na sprehodih s svojimi otroki in ko vidim glasbenike, kako v veliki večini takoj privolijo v sodelovanje s Sladico, je en tak fajn občutek.

Sladica letos praznuje 20 let! FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

Projekt združuje kar nekaj izjemnih slovenskih artistov. Kako ste se našli?

Začelo se je tako, da je na našem prvem Sladica Mixtejpu gostovala Lara Love, pevka takratnega banda Leeloojamais in smo nekako ostali povezani s člani banda v naslednjih letih. Leta 2016, sem dobil klic Iva Rimca, bobnarja banda Leeloojamais, ki mi je predlagal, da bi sestavili Sladica Band in napisal imena glasbenikov na list papirja. Pri vsakem glasbeniku je imel še eno ime za rezervo. Ko smo jih kontaktirali, so bili vsi takoj za in še vedno so.

Sladico soustvarja Sladica Band, ki skrbi za odlično glasbo. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Ivo Rimc – Bobni, Jani Hace – Bas, Tadej Košir – Kitara, Erik Marenče – Klaviature, Martin Janežič Buco – Perkusije, Tomaž Gajšt – Trobenta, Bojan Zupančič – Saksofon, Domen Gantar – Pozavna, Katja Sever Kržič – Backvokal, Sandra Feketija - Backvokal in Klara Klasinc – Backvokal. Potem pa so tu še pevci, ki se jih je na Sladica Mixtejpih zvrstilo že več kot 20, s Sladica Bandom pa so in še vedno sodelujejo Lara Love, Urban Lutman, Hannah Mancini, Hauptman, Tokac, Marina Martensson, Maya, Leyre, Jadranka Juras, Karin Zemljič, Ghet, Jani, Mitja ... Na naših koncertih pa so gostovali Klemen Klemen, Murat & Jose, Tomi Meglič, Gregor Štrasbergar Štras, Masayah, Fidži, ...

Je bil kdaj kakšen izvajalec, ki je zavrnil povabilo k sodelovanju? Če ja, zakaj in koga bi si v prihodnje želeli videti z vami na odru?

Na samem začetku sta dve slovenski pevki, po mojem bolj njuna managerja, prijazno zavrnili sodelovanje. Verjetno jim ni bilo čisto jasno, kaj se gremo in kaj počnemo. Za v prihodnje pa bomo videli. Trenutno na koncertih s Sladica Bandom nastopa 7-8 pevcev in vsi, ki si jih trenutno želimo, so tu. Janez Bončina Benč in Senidah pa upam, da enkrat v prihodnosti.

Ekipa Sladice je zdaj že nekaj let bolj ali manj enaka, izdali pa ste tudi ploščo, na kateri so zbrani izvajalci in soustvarjalci projekta. Boste ljubitelje najslajših dogodkov v Ljubljani razveselili še s kakšno? Je sploh v načrtu?

Takoj po vseh Covid lockdownih smo izdali album Sladica 20, na katerem se nahaja 17 pesmi z različnimi vokalisti in producenti. Projekt je bil izjemno kompleksen. Vsak izmed članov banda ima tudi svoje bande in projekte, tako da je sploh decembra zelo težko organizirati vaje in nastope, ki so redki, a nam nekako uspe. Upam, da se kmalu lotimo novega Sladica EP-ja, ki bi ga radi predstavili publiki enkrat v naslednjem letu. EP zato, ker se ne bomo lotili 17. pesmi, ampak za začetek 6-7. Upam, da nam uspe naslednje leto odigrati še kak dodaten koncert, delamo na tem.

Ljubitelji dobre glasbe in zabave bodo že kmalu uživali na tradicionalni prednovoletni ediciji. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

Pripravljate ob 20. obletnici kaj posebnega? Kako ste se odločili, kdo bo tokrat stopil na oder?