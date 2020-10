20-letna Petra Ceglar s pesmijo o nesrečni ljubezni: O tem se premalo govori

"Svoje pesmi delim med ljudi z željo, da jim pomagam ali pa preprosto malo polepšam dan," je za 24ur.com povedala dvajsetletna Petra Ceglar . Pesem S tabo je njena četrta avtorska skladba, o kateri je povedala: "V sebi nosi poseben čar. Vedno, ko jo poslušam me odpelje stran in ta občutek bi rada delila s svetom. V sebi nosi zgodbo neuslišane, enostranske ljubezni, zavrnitve. Plat ljubezni, o kateri se malo govori, doživi pa jo skoraj vsak. S pesmijo bi se rada dotaknila vseh, ki so svojo ljubezen izgubili, bili zavrnjeni, zaman hrepeneli… Rada bi, da ima ta občutek svoje mesto v glasbi in da ti ljudje ob poslušanju občutijo topel objem, vedoč, da niso sami."

Petra, ki je tudi sama že izkusila takšno ljubezen in meni, da se iz slabih stvari vedno ustvarimo nekaj lepega. "Tako mi je tudi ta 'nesrečna ljubezen' po eni strani prinesla ogromno pozitivnega. Naučila sem se delati na sebi, zatajiti čustva, ko je to potrebno in dobila malo bolj trdo kožo za naprej. Seveda pa je iz tega občutka nastalo tudi ogromno mojih pesmi."

Kdo je Petra Ceglar?

Petra Ceglar je dvajsetletna glasbenica, ki trenutno študira ekonomijo v Ljubljani. Glasba je že od nekdaj velik del njenega življenja, saj že od malega veliko poje in piše pesmi. Poleg tega se je v Glasbeni šoli Grosuplje sedem let učila violine in glasbene teorije ter obiskovala godalni ter simfonični orkester. Pela je tudi v številnih pevskih zborih. Petja se uči od svojih najstniških let, izkušnje pa nabira na različnih pevskih tekmovanjih in festivalih, tudi mednarodnih, kjer je bila za svoja avtorska dela že tudi nagrajena (Blejski zlati mikrofon, Glasbeni izziv (zmagovalka), Ql talent, CompComp ipd.). Do zdaj je izdala že tri avtorske skladbe, te so prejele pozitiven odziv. Zadnji dve, Dovolj mi je in Srce naglas, je izdala pod okriljem založbe Menart.