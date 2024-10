20 pomarančnih let Tinkare Kovač

Pevka in flavtistka Tinkara Kovač je s posebnim koncertom in gosti obeležila 20-letnico albuma O*range, katerega nastanek sega v leto 2003. Pesmim z albuma je pridala še svoje največje uspešnice, ki so navdušile zbrano občinstvo, od starih do mladih.

46-letna primorska pevka, flavtistka in kantavtorica Tinkara Kovač že dolgo velja za enega najbolj prepoznavnih glasov na domači glasbeni sceni, zagotovo pa jo večina pozna tudi po tem, da je ena redkih oz. praktično edina, ki je klasičen instrument kot je flavta vpeljala v pop-rock vode in je tako v tem pogledu zagotovo unikatna. V svetovnem merilu je to uspelo samo še Ianu Andersonu z zasedbo Jethro Tull, enemu njenih idolov, s katerim ji je v preteklosti že uspelo sodelovati.

Tinkara Kovač je s svojo rockersko spremljevalno zasedbo v Kinu Šiška proslavila 20-letnico albuma O*range. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Tinkara, ki počasi prihaja v najlepša leta, česar se, kot nam je nedavno priznala v intervjuju, vse bolj veseli, je večer ob natanko 20.30 pričela s prvo pesmijo z albuma O*range, Med zemljo in zrakom, ki sta ji takoj sledili skladbi Hiša ter Mars in Venera, ki jo je prvič zapela pred dobrim desetletjem na 33. Melodijah morja in sonca.

V spremljevalni zasedbi prekaljenih glasbenikov so bili na odru z njo kitarist Peter Dekleva in basist Anže Langus Petrović Dagi, ki sta sodelovala tudi na albumu pred dvema dekadama, ter bobnar David Morgan (Avtomobili), klaviaturist Erik Marenče, kitarist Daniel Matič (ki je nadomestil Mateja Mršnika) ter spremljevalni vokalistki Julija Fajhtinger ter Nina Bauman, slednja poznana kot pevka zasedbe Panda.

Očitno je tudi po rockersko seksi opravljena Tinkara pogrešala malce bolj rockerski zvok, ki prevladuje na albumu, podobno kot pri pesmi Ko bo prišel z drugega albuma Košček neba izpred četrt stoletja. Pri pesmi Ti si se bal, se ji je na odru pridružila kolegica Lara Baruca, pesem pa je bila, zanimivo, sprva mišljena za Tinkaro, dokler je ni zapela Lara, da je postal njen prebojni hit. Tokrat sta jo zapeli skupaj, kar je zvenelo še toliko bolj posebno, saj sta bila vokala obeh pevk zelo komplementarna, da je zvenelo še toliko bolje. Skupaj sta zapeli tudi Ne odhaja poletje, enega Tinkarinih prvih hitov, Lara pa je že napovedala, da bo tudi ona imela prihodnje leto samostojni koncert, kar je razveselilo številne, predvsem dekliške duše med občinstvom.

Pevka, flavtistka in kantavtorica, ki je na sceni že skoraj 30 let, je unikatno združila klasično flavto s pop rockom. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Občinstvo je bilo sestavljeno iz tistih, ki s(m)o jo poslušali že pred desetletji, ter tudi mlajšimi fenicami, ki so jo odkrile na novo, kar je vsekakor pohvalno, saj je bila Tinkara vedno prvi glas vseh deklet in žensk, ki se zavedajo svoje veljave, kdo so in kaj hočejo.

Nadaljevala je s pesmimi z albuma O*range, in sicer Kjer ste vi (kaj tu dogaja) s solažo odličnega Petra Dekleve (DMP, Hamo & Tribute 2 Love), Še tam ne ter Ljubezen je padla z neba, pri kateri se je izkazal še drugi kitarist Daniel Matič. Pri pesmi Brez laži je svoje spretnosti na Hammond klaviaturah v solo vložku pokazal izvrstni Erik Marenče, dobro pa je "vžgala" tudi Brez laži z drugega albuma iz 1999.

Z Laro Baruca sta odpeli Ti si se bal ter Ne odhaja poletje. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Drugi del koncerta je pričela z znano vižo In sta šla, nadaljevala pa z Bodi z mano do konca. Pri odlični pesmi Zakaj, ki jo je zapela pred 25 leti in na Emi (nepravično?) zasedla drugo mesto, se ji je pridružil Uroš Cingesar (U-ros), ki je zapel še skladbo Amen. Nadomestil pa je tudi bolnega Tokca, ki bi moral priti s Tinkaro zapeti Love Song (priredbo pesmi Dan D), a je žal umanjkal zaradi višje sile.

Koncert je zaključila še z nekaj "težkokategornimi" uspešnicami kot so Slepa sreča, novo pesmijo Predzadnja laž, za katero v kratkem pričakujemo tudi videospot, pri Spezzacuori je predstavila svojo zasedbo na odru, pri zadnji pesmi Veter z juga, njeni prvi uspešnici, pa je predstavila zgodbo o Nini Bauman, ki se ji je predstavila v mladih letih, ji zapela in nato uspela kot pevka, saj je že več kot desetletje pevka skupine Panda. Po uri in tričetrt so Tinkaro še enkrat priklicali na oder, za še en dodatek.

Njen glas in intepretacija ostajajo vrhunski, z vložki flavte za povrhu. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Tinkara je poskrbela za vrhunski, nekoliko nostalgičen večer, ter hkrati pokazala, da v njej še vedno vre tista pristna rockerska duša, ki jo je prelila v njene najbolj markantne pesmi, četudi so te stare že dvajset let ali več. Njen glas in intepretacija ostajajo vrhunski, z vložki flavte za povrhu, iz tiste "punčkaste" in drobne Tinkare izpred četrt stoletja, pa je zdaj pred nami zrela, ženstvena glasbenica, ki bo v prihodnosti zagotovo postregla z marsičim glasbeno zanimivim, do takrat pa nam ostaja upanje in željno pričakovanje.