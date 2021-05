22-letni Joel Pimentel zapušča skupino CNCO

Skupino CNCO, ki je bila decembra 2015 ustanovljena v prvi sezoni pevskega šovaLa Banda pod mentorstvom Rickyja Martina, sestavlja pet fantov: Christopher Vélez, Richard Camacho, Joel Pimentel, Erick Brian Colónin Zabdiel De Jesús. Člani so oboževalce presenetili z novico, da skupino zapušča Joel Pimentel.

V sporočilu za javnost so oboževalcem najprej sporočili, da jih imajo radi in da cenijo vso njihovo podporo, ki jim jo izkazujejo iz dneva v dan, iz leta v leto. "In prav zato vam z žalostjo sporočamo, da bo po nepozabnih petih letih in pol življenja v petek, 14. maja, Joelov zadnji dan v vlogi člana zasedbe CNCO."

V nadaljevanju so še zapisali:"Želimo, da veste, da smo ne glede na to, da Joel odhaja in bo iskal nove priložnosti, bratje in da bomo to tudi vedno ostali. Podprli ga bomo v naslednjem poglavju in vedno bo del naše družine. Vemo, da je ta novica žalostna in da bo za nas tako težka, kot je za vas, vendar cenimo vašo podporo. Čeprav bo drugače, se veselimo, da vam pokažemo novo obdobje skupine CNCO, in komaj čakamo, da vidite, kaj vse imamo pripravljeno za vas."