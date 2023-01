Med 30. marcem in 29. Aprilom se v ljubljanskem rock klubu Orto bar obeta že 23. mednarodni, največji klubski festival v Sloveniji. Letos se bo zvrstilo 21 domačih in 11 tujih glasbenih izvajalcev, za žanrsko pestrost pa bodo poskrbeli Big Foot Mama, Dan D, Vazz, Koala Voice, Let 3, Crvena jabuka, Slon in Sadež, Elvis Jackson, Niet in drugi.

icon-expand 23. Orto fest z 21 domačimi in 11 tujimi izvajalci. FOTO: Orto fest

Kot je že v navadi, otvoritveni koncert, letos bosta kar dva, pripade kakšni od domačih legendarnih zasedb. To bo na 23. Orto festu zasedba Big Foot Mama, ki bo oder zavzela dva dneva zapored, in sicer v četrtek, 30., in v petek, 31. marca. Takoj v soboto, na prvi april, pa bo moč ujeti še eno izjemno domačo zasedbo, novomeške prvokategornike Dan D. Drugi teden festivala se bo nadaljeval v torek, 4. aprila z domačima skupinama – rockerji Jet Black Diamonds in ska rockerji Smetnaki, v sredo, 5. 4. pa bo na oder stopil mladi gams, raper Vazz, s svojo spremljevalno zasedbo. V četrtek, 6. 4., bosta nastopili mladi zasedbi, funk rock blues skupina Batista Cadillac in rockerji Masharik, naslednji dan, v petek 7. 4., pa hrvaške rock legende z Reke Let 3. Drugi teden bo v soboto, 8. aprila, zaključila domača indie rock skupina iz Kisovca, Koala Voice.

icon-expand Na Orto festu bodo 1. aprila nastopili Dan D. FOTO: Miro Majcen

V tretji teden nas bo v torek 11. 4. popeljal kantavtor Robert Petan & The Rafters, naslednji večer, 12. 4. pa bo nastopil vsem znani tandem Slon in Sadež. Konec tedna bo v četrtek in petek, 13. in 14. aprila, dva večera zapored občinstvo razveseljevala legendarna sarajevsko-zagrebška pop rock institucija Crvena jabuka. Sobota, 15. aprila, pa bo rezervirana za kar tri metal skupine, in sicer Loudness z Japonske, Nemce Grey Attack in Švicarje Thola, v nedeljo, 16. aprila pa se bodo predstavili poljski stone doomerji Dopelord.

"23. Orto fest bo žanrsko morda še malce bolj pester, kot so bili prejšnji. Odziv nastopajočih izvajalcev je bil pozitivno-spodbuden, večdnevni praznik slovenske klubske glasbe pa bo ponudil tako mlade upe kot že uveljavljena imena slovenske glasbene scene. Mladi se tako lahko učijo od starih na istem odru, kar je navsezadnje zelo pomembno za razvoj glasbe v Sloveniji. To je tudi eden od glavnih ciljev festivala kot valilnice mladih perspektivnih slovenskih glasbenih izvajalcev in skupin. Vzporedno želimo vzpodbujati tudi drugo delo na glasbenih prireditvah, ki je velikokrat bolj v ozadju in s tem hitro spregledano – tonsko delo, osvetlitev, promocija, sama izvedba dogodkov itd. Tudi lani smo kandidirali na občinskem razpisu in odgovor še čakamo. Upamo, da bomo po 23 letih končno uspeli in nam bo tako izvedba letošnjega Orto festa nekoliko lažja," sporočajo organizatorji klubskega festivala.

icon-expand 5. aprila bo na oder stopil Vazz. FOTO: Izvajalec