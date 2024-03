24. Orto Fest so odprli Mi2

Orto Bar je prizorišče največjega mednarodnega klubskega prizorišča pri nas, kjer se bo letos zvrstil že 24. Orto Fest. V svoji zgodovini je gostil že več kot 750 različnih glasbenih izvajalcev tako domačih kot tudi tujih, ki so v vseh teh letih navdušili več kot sto tisoč obiskovalcev.

"Recimo, da nocoj igramo sedmič pod tem krovom, ampak gotovo prvič na otvoritvi Orto Festa in smo zelo počaščeni, da nam je po tridesetletni karieri končno pripadla ta čast," je povedal Tone Kregar, pevec skupine Mi2, Jernej Dirnbek, kitarist in pevec skupine, pa dodaja: "Niti ne zaradi otvoritve, ampak zaradi tega, ker gre za odličen rockovski klub, mi pa smo pripravili en tak nažgan repertoar in malo trše komade, bolj dinamične, bolj glasne kitare in bobnar bo po bobnih tolkel na vso moč."

"Neusmiljeno, česar se že močno veselim, ker stojim pred njim. Tudi to je res, da je bil februar v znamenju akustike in dejansko smo si malo zaželeli enega takšnega prvinskega, divjega, čistega rock'n'rolla in Otro bar je za to najprimernejši prostor," pa še pravi Kregar.

In v točno tem prostoru se bo v naslednjem mesecu, do 27. aprila, zvrstilo še več kot 20 koncertov.

"Jaz bom imel kar težavo doma razložiti, zakaj me toliko večerov ni doma, ker sem v Orto Baru," še pravi Dirnbek.

Največji klubski festival v Sloveniji je v svoji kultni, dolgoletni zgodovini gostil kar 750 glasbenih izvajalcev in med obiskovalci in glasbeniki uživa poseben status. "Klubski koncerti so nekaj posebnega. Energija, ki se pretaka med bendom in publiko, je drugačna kot na velikih masovkah. V tem smislu je takšen koncert nekaj, kar si zapomniš," meni Andrej Ciuha, soorganizator Orto Festa.

Dirnbek pa zaključuje: "Tako kot se na kulturni dan gre v muzej, kot se gre na dan mrtvih na pokopališče, je potrebno iti na Orto Fest po svojo dozo rock'n'rolla."