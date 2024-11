25 let skupine Vatra: Čas je v družbi tako čudovitih ljudi hitro minil

Hrvaška skupina Vatra je skupaj s slovenskimi oboževalci obeležila 25 let svojega glasbenega obstoja. Kaj je tisto, kar njihove poslušalce prepriča, da jim ostajajo zvesti? "So izven okvirjev klasičnega rocka in imajo super energijo," so razkrili obiskovalci koncerta."Tudi glasba je dobra in zelo kreativna," so še dodali. Njihov oboževalec je tudi radijec Jure Longyka. "Nekaj je v njihovem zvoku, drži, kar je posebno," je prepričan, obenem pa dodaja, da je ključ do uspeha, ki traja že 25 let, da so ostali zvesti samemu sebi. "Svojim notranjim občutkom in ustvarjati nekaj, kar tebe samega zadovoljuje. To potem nagovori tudi druge," je dodal.