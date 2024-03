26-letna pevka Raye postavila rekord na podelitvi nagrad brit

Raye , ki se je leta 2021 razšla s svojo založbo in delala kot neodvisna umetnica, potem ko je sporočila, da je založba zavrnila njen prvenec, je začela praznovati že pred dnevi, ko je žirija sporočila, da je bila razglašena za tekstopisko leta. "Tako sem ponosna na ta album. Zaljubljena sem v glasbo. Vse, kar sem si kdaj želela, je bilo biti umetnica in zdaj sem izvajalka z albumom leta," je v svojem govoru dejala objokana Raye.

Več kot polovica letošnjih nominacij je pripadla ženskam

Dvojec Jungle je zmagal v kategoriji skupina leta, medtem ko je rock zasedba Bring Me the Horizon zmagala v kategoriji alternativnih/rock izvajalcev in premagala Blur in The Rolling Stones. Blur, ki so imeli tri nominacije, so domov odšli praznih rok. Dua Lipa, ki je prav tako imela tri nominacije, je zmagala v kategoriji najboljše pop pesmi.

Več kot polovico letošnjih nominacij so predstavljale ženske – bodisi kot solistke bodisi kot del ženske skupine. Ameriška pevka SZA je zmagala v kategoriji mednarodni izvajalec leta, v kateri je bilo 10 nominirancev in se ne ločuje po spolu, premagala pa je tudi Taylor Swift in Miley Cyrus. Slednja je za svojo uspešnico Flowers prejela nagrado za mednarodno pesem leta.

Indie rock skupina boygenius je prejela nagrado za mednarodno skupino leta. Pred podelitvijo je bila Kylie Minogue imenovana za letošnjo BRIT Global Icon, medtem ko je bila indie rock skupina The Last Dinner Party zmagovalka nagrade Rising Star oziroma vzhajajoča zvezda.

Seznam nagrajencev:

Izvajalec leta

Arlo Parks

Central Cee

Dave

Dua Lipa

Fred again..

J Hus

Jessie Ware

Little Simz

Olivia Dean

Raye