2B: Ljudje si več ne znajo vzeti časa za sočloveka

"5 minut je pesem, v katero sva vključila tambure, ki so v nekem synth popu, kar pa se tiče videospota, pa smo snemali na Hrvaškem v eni stari hiši, v retro stanovanju. Jernej Kokol, najin režiser, naju je tokrat dal čisto iz najine cone udobja. Jaz sem moral plesati, Primož se je preoblačil v razne vloge-imamo dostavljavca pic in sosedo. Res je zabaven spot," nam je o novi pesmi in videu povedal Gašper Mihelič, polovica bratskega dueta 2B.

"To je pet minut časa. Ljudje si ne znamo več vzeti časa za sočloveka in tudi nekoga, ki nam pomeni vse. Več pomeni, da nisi na telefonu, ko si z nekom, ampak ga dejansko poslušaš," je o naslovu pesmi dejal Gašper. "To je ena nova oziroma drugačna plat 2B, kot so je oboževalci vajeni. Lahko verjamete ali pa ne. Midva sva naredila eno potegavščino na Instagramu, kjer sva najinim sledilcem povedala, da nama je YouTube umaknil videospot zaradi neprimerne vsebine in veliko ljudi to verjame. Ko bo objavljen ta prispevek, bodo vedeli, da to ni bilo res," je 1. aprila, na tako imenovan dan norcev, o potegavščini povedal pevec.

2B FOTO: Jernej Kokol icon-expand