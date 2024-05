2B o Pustolovskem srcu: Spot je nastal v Šrilanki, a naju tam ni bilo

OGLAS

Brata zasedbe 2B imata pustolovsko srce, tako je namreč naslov njune pesmi, ki je nastala kar v gostilni. "Zelo zanimiva zgodba, nastala je v bistvu tako, ko greš s kolegi na pijačo, pa potem pride ena druga tretja runda, potem se pa razvijejo že neke take teme in moška čustva. Tu pa tam kdaj tudi kdo pojamra in tokrat je bilo tako: od nekoga punca je odšla v tujino in se je človek ustrašil, ali bo prišla nazaj ali bo tam našla nekoga novega. Jaz pa zelo dobro poslušam," pravi Gašper Mihelič. "Zgodba tega fanta je naredila odo vsem puncam, ki rade potujejo," je dodal Primož Mihelič. "In nam vsem fantom, ki potem za njimi jočemo," je dodal brat.

2B PUSTOLOVSKO SRCE FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Tudi fantoma se je že zgodilo, da je njuna srčna izbranka odpotovala ali pa za vedno odšla. Včasih pa sta preprosto po poletni romanci odšla sama, vse to je še dodatno navdihnilo besedilo. "Mogoče je tudi en razlog za določeno stanje, za določen delček te pesmi ena iz med teh zgodb. Če napišeš tako pesem, moraš nekaj takega tudi sam doživeti, ni nujno, da je to točno to kar si napisal, ampak nek odtenek te zgodbe in tega, kar čutiš takrat v tistem obdobju," pravi Gašper. Fanta, ki smo ju spoznali tudi v eni od sezon našega šova Slovenija ima talent, sta delila tudi nasvete, kako se s takim problemom soočiti. "Naj zaupajo in čakajo, to je to," je kratko in jedrnato svetoval Primož, med tem, ko se je drugi del glasbene zasedbe bolj razgovoril in obenem pošalil: "Po mojem je treba zaupati, definitivno. Zaupanje pa ima tudi neko svoje obdobje in če osebe ni dlje, časa potem, veš kaj je."

Primož in Gašper Mihelič FOTO: Izvajalec icon-expand

Tudi sama imata pustolovsko srce, ki jima narekuje kako živeti svoje sanje. "Jaz mislim, da pustolovsko srce pomeni to, da si človek uresniči neke svoje sanje, neke svoje želje in da ne čaka do penzije, da bi šel nekam potovat. Vzameš si čas in privarčevani denar in greš nekam samo zato, da potuješ," je povedal Gašper, ki ima v prihodnosti veliko željo potovati, saj mu do sedaj ni uspelo. "Moje potovanje je bilo vezano na Balkan, za naprej pa si želim obiskati še kakšno bolj eksotično državo," je še dodal. "Zaenkrat najprej Evropa, kasneje pa tudi Šrilanka, se mi zdi zanimiva, lepa," je dodal Primož.