2Brothers po Talentih uspešno osvajata glasbeno sceno

2Brothers & The Others odločno stopa po slovenski glasbeni sceni s prefinjenim bluesom, ki se igrivo dotika nostalgičnega rock'n'rolla, swinga in drugih retro stilov. Do zdaj je bil v ospredju vokalne zasedbe Tine Zajc, v tokratnem singlu pa v ospredje stopa njegov brat Rok Zajc.

2Brothers FOTO: Erik Bebar Seliškar icon-expand

Skladbo Mazohist je po svoji osebni zgodbi napisal Rok. Izkušnja z dekletom, za katero je mislil, da so se njegova čustva do nje že ohladila, mu je pokazala, da temu ni tako."Ta ideja je v svoji osnovi idealistična, saj verjame v neko ljubezen, romantiko, a če ta ljubezen ni uresničena, se lahko odraža tudi kot razočaranje ali pa obtoževanje samega sebe. In če te ideje nočeš zavreči zaradi svoje navezanosti nanjo, se vprašaš, če ni to trpljenje le oblika mazohizma," je povedal glasbenik, ki tudi v videospotu nastopi kot protagonist zgodbe.

Rok, ki se je v besedilu pesmi razgalil, ni imel težav z umetniško blokado, temveč ravno obratno – čustva je vztrajno razlival na papir. "Ideje so postopoma kapljale, vrstica za vrstico; za refren sem, na primer, slučajno enkrat napisal rimo Še zmeraj hočem te, še zmer mi vroče je...Smešno mi je, da nikoli nisem preveč razmišljal o melodiji kitic niti refrena, vse to je nekako prišlo samo od sebe," je še povedal Rok, ki je s svojim bratom izjemno povezan.

Pesem Mazohist govori o osebni izkušnji člana zasedbe. FOTO: Erik Bebar Seliškar icon-expand