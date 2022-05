Za 2Cellos je razprodana koncertna turneja po ZDA – tam so se v zaodrju z njima smukali kalibri, kot so Elon Musk, pa Steven Spielberg. Te dni v tour busu krožita po evropskih mestih v spremstvu šestih težkih tovornjakov za opremo – v sredo in četrtek sta razprodala Stožice, oboževalci pa se upravičeno sprašujejo – zakaj potem poslovilna turneja?