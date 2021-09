2CELLOS se s poslovilno turnejo vračata na velike odre

Glasbena virtuoza 2CELLOS se bosta odpravila na veličastno turnejo po vsem svetu, po štirih letih pa se bosta spet ustavila tudi v Sloveniji, in sicer 25. maja 2022 v ljubljanskih Stožicah. V Evropi se bosta med drugim mudila tudi v Beogradu in drugih večjih mestih (Londonu, Milanu in Parizu).

"Velika svetovna turneja je vrhunec vsega, kar sva skupaj dosegla kot 2CELLOS. To bodo res največji in najbolj spektakularni koncerti doslej, ko bova nastopila pred največjim občinstvom po vsem svetu. Skupaj smo se povzpeli na goro in dosegli vrhunec tega, kar lahko naredimo skupaj. Te turneje se oba zelo veseliva, saj sva vanjo vložila vse, kar sva se naučila ob skupnem igranju. Koncerti bodo zelo intenzivni, saj se bodo tresla tla, pesmi bodo čustvene, ganljive in spektakularne. Oboževalcem po vsem svetu, tudi v Sloveniji, bova postregla vse, potem pa se 2CELLOS poslavlja s svetovnih odrov. Ste pripravljeni praznovati z nama?!" sta ob tej priložnosti povedala Luka in Stjepan, ki že komaj čakata nastope v živo ter hkrati napovedujeta izid novega studijskega albuma DEDICATED, ki bo izšel 17. septembra.

Luka Šulić in Stjepan Hauser sta v desetih letih delovanja kot 2CELLOS dosegla praktično vse, kar si lahko glasbenik zaželi – razprodani koncerti po vsem svetu, nastopi na najprestižnejših prizoriščih, od sydneyjske opere in Arene di Verona do slovite dvorane Royal Albert Hall v Londonu. Pohvalita se lahko tudi z več kot 1,5 milijarde ogledov na YouTubu, v vseh teh letih pa sta sodelovala s svetovnimi glasbenimi zvezdniki, kot so Elton John, Bocelli, Steven Tyler, Zucchero in mnogi drugi, nastopila pa sta tudi na velikem finalu nogometne Lige prvakov.