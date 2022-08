2Cellos skupno pot zaključujeta s koncertom v Zagrebu

Luka Šulić in Stjepan Hauser se kot 2Cellos poslavljata od zvestega občinstva, zadnjič bosta skupaj nastopila v zagrebški Areni. Svetovna glasbena senzacija bo še zadnjič zagodla 19. septembra, 34-letni Šulić in leto starejši Hauser pa bosta po svojih besedah publiki dokončno pomahala v slovo.

''Ta turneja je skupek vsega, kar sva dosegla kot 2Cellos. To bo najboljši koncert z največjim številom občinstva. Skupaj sva se podala na goro in dosegla vrh tega, kar lahko ustvariva skupaj. Vse, kar sva se naučila iz skupnega glasbenega udejstvovanja, bova investirala v to turnejo. Koncerti bodo intenzivni, močni, ganljivi in čustveni,'' sta glasbena kolega izjavila pred začetkom poslednjega sklopa koncertov.

V najavi dogodka v hrvaški prestolnici bo koncert ponudil poslednjo priložnost, da občinstvo v živo doživi to veliko hrvaško glasbeno atrakcijo, ki polni dvorane po celem svetu. Šulić in Hauser sta kot 2Cellos preživela deset skupnih let, v tem obdobju sta skupaj posnela šest studijskih albumov, nanizala več milijard streamov, nastopala na kultnih prizoriščih in prodala skoraj milijon vstopnic za svoje energične nastope.

Lani v jeseni sta objavila težko pričakovani poslednji, šesti studijski album z naslovom Dedicated in spot za pesem Sweet Child O' Mine, priredbo legendarnih Guns 'N' Roses, tega sta posnela v nekdanjem vojaškem hangarju v Puli.