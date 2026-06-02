2nite v novi pesmi govori o ljubezenski zgodbi med resničnostjo in iluzijo

2nite v skladbi Pravljica raziskuje vroče-hladno ljubezen; mešanico bližine, dvoma in mešanih signalov ter trenutek, ko nekdo ugotovi, da je verjel predvsem svoji različici zgodbe dveh.
Skladbo spremlja vizualno minimalističen, a estetsko izrazit videospot, posnet v studijskem okolju z izrazito belo scenografijo, močno pink vizualno podobo in kontrastnimi rdečimi elementi retro telefona, ki simbolizira neodgovorjene občutke, oddaljenost in odnos med bližino ter iluzijo.
Skozi performance kadre, atmosferične detajle in močno kemijo med 2nite-om ter dekletom videospot ustvari občutek odnosa, ki obstaja nekje med resničnostjo, nostalgijo in lastno 'pravljico'. 2nite z videospotom nadaljuje razvoj svoje estetike in sodobnega slovenskega alter pop vizualnega izraza.
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