30 let kultnega albuma: še vedno Leva scena?

Po vseh teh letih sem zelo presenečen, kako aktualno je področje narodnozabavne glasbe, se mi zdi, da celo bolj kot takrat. Uničujejo klube, "clubbing" nima podpore, zaskrbljujoče pa je dejstvo, da se na vaških veselicah razpečava in konzumira večina kokaina v Sloveniji. Ni mi vseeno, ker imam vseeno neko empatijo do teh generacij in ljudi, ki imajo potrebo po divjanju in izražanju, a se to izkorišča v negativne namene. Kar pa se same glasbe tiče, pa me to res ne zanima in težko komentiram. Obstaja svetovni splet, izjemna kvaliteta vsepovsod, gre pa pač za preferenčnost okusov. Glede stare leve scene pa je zanimivo, da je nekaj teh bendov celo preživelo do danes in je to pač njihov problem (smeh).

"Leva scena je nastala iz frustracij, do takrat sem imel tri punce in sem na album izlil vso jezo sveta."

Zgodba bazira na resničnih dogodkih, ki so se dogajali v Ljubljani. Po mestu se je marsikaj govorilo in to je bilo zelo močno sporočilo dotični osebi. Šlo je za "mehko erotično" nakazovanje, kaj bi človek lahko počel, pa potem ni. Meni so to zaupale 14-letnice, ki so se znašle v določeni situaciji, ni pa prišlo do posilstev ali česa podobnega. Zdela se mi je zanimiva zgodba, naredil sem prvi slovenski antipedofilski komad, ki je še vedno edini, a še zdaj kredibilen. Poznam celo ljudi, ki so koga prepoznali v pesmi in so ga želeli pretepsti. A priimek je malce spremenjen, jaz pa sem prav tako vse preveril pri odvetniški pisarni, malo sem prepesnil, ker sem vedel, da je zadeva zelo provokativna.

Če je Zlatko "dissal" Challeta Salleta in mu očital marsikaj, nato pa naredil napol uspešen koncert v Križankah, kaj pa tvoj Stremetzsky, je bila to neka urbana legenda, namreč kar poveš v pesmi, je vse prej kot nedolžno?

Funka nam (še vedno) manjka, še posebej v Sloveniji. Očitno gre za visok nivo ozaveščenosti, kaj so moja sporočila v pesmih. Aktualni raperji še vedno rapajo večinoma, koliko so oni "hudi" in da imajo dober "vajb", da imajo dober beat, dobrega producenta, kar je po mojem osnova tega, kar počnejo. Zato morda niso toliko poznani, po mojem je treba biti precej bolj zafrkantski, humoren, kar je najbrž najvišja oblika umetnosti.

Jure Košir je pol leta prej izdal CD s Košir Rap Teamom, nam pa je bilo jasno, da moramo zadevo čim prej izdati, da pride med ljudi. Prej sem imel posneti dve pesmi: 'Takšnega dneva pa še ne', ko me je zanimalo, kako zveni moj vokal, ter 'Tarzan', ki smo ga posneli še z ekipo Heavy Les Wanted leto prej. Sicer pa je bilo samo snemanje avgusta 1994, konec septembra je bila zadeva že na poti v tiskarno, v začetku novembra sem imel zgoščenko že v roki in sem na mah prodal tisoč kosov.

Poznal sem Toneta Stojka, ki je bil z Neco Falk oče Mačka Murija, če bi prišlo do kakšne prepovedi ali škandala, bi bila tudi njihovo ime in ugled na piedestalu, zato so zadeve morale biti urejene, saj si nihče ni mogel privoščiti, da bi prišlo do prepovedi, da bi diske umaknili iz prodaje. Sicer pa sem imel dve ponudbi, a ne preveč resni. Eden je bil Brendi, ki je bil poslovnež, pa se mu je zdel to dober štos. A nisem mogel izdati pri njem, ker je bil del leve scene in bi mi kdo lahko to očital na kak drug način. Tone in Simon Stojko Falk, ki je tudi didžej in moj prijatelj, sta mi dala ponudbo, potem mi je pri mojih 20 letih postalo jasno, da je to prava odločitev, skupaj smo ustvarili tudi BMX in Skate TV.

Poudariti je treba, da gre za pesem o tedanjem Janu Plestenjaku, kakšen je zdaj, pa ne vem (smeh). Za vrhunski mastering je zdaj poskrbel Grega Zemljič, takrat je bilo narejeno na pol in je bila izvirna matrica boljša od tistega, kar je na CD-ju. Žal. Ko smo takrat poslušali končni izdelek, sem bil zgrožen nad zvokom in so me komaj prepričali, da smo to spustili v javnost. A smo se navadili, nova različica pa bo res "huda", bolj je izčiščena, bolj se sliši vokale, instrumentale in vse. Z Nika Records, ki sem jim prodal pravice za album, sicer zelo dobro sodelujem.

Pesem še vedno rad igram v živo, sicer pa imajo nekateri radi 'Plun k delavc', didžeji se navdušujejo nad 'Vrž' me na planet', ker ima zanje najboljši "beat". V pesmi 'V mestu nekaj dogaja' se prvič pojavi Klemen Klemen in tudi Anika Horvat, ki je pozneje z njim veliko sodelovala. Za koga pa je skladba, ki je na nek način 'Leva scena 2', saj angažirano naprej govori enake stvari, je nekako razširjena zgodba. Vsaka pesem ima neko karizmatično ozadje, seveda pa je potem na plošči tudi nekaj zafrkancij .

Vsi najbolje poznajo 'Sirni in mesni', posnel si videospot, dišalo je, da bo hit. A si se ga hitro najedel, ker nisi hotel, da te to opredeljuje, vseeno pa te po zaslugi njega ljudje poznajo še danes. Katere pesmi z 'Leve scene' se ti zdijo najbolj podcenjene, da si mislil, da bodo imele večji učinek?

Zdi se, da se po malem že celo leto pripravljaš na 30-letnico 'Leve scene', kaj pripravljaš za veliki koncert ob obletnici?

Igramo 19 pesmi, igramo "best of" Ali En in Recycleman, primerno temu, koliko zdrži publika in koliko mi, okoli dve uri glasbe. Dve presenečenji bosta na samem začetku, na gostih ne bo poudarka, se bo pa na odru pojavilo nekaj ljudi, seveda. Drugo leto bo četrt stoletja drugega albuma 'Smetana za frende', takrat pa bodo prišli tudi prijatelji. Imeli bomo skupno kakih 15 vaj, šlo je bolj za stvar odločitve. Se mi je zdelo, da če tega ne bom naredil, da mi bo kar nekaj ljudi to zamerilo. Covid nas je sicer precej dobro udaril po kolenih, saj smo imeli takrat namen narediti konkretno turnejo ob izidu šestega albuma 'KWA', do česar na žalost ni prišlo.

Nazadnje si pred leti izdal 'KWA' (2020), zdaj pogosto vrtiš glasbo po dogodkih, kaj pa nove pesmi, plošča, se dogaja kaj v tem smislu?

Ustvarjalci živimo od dogodkov, res veliko vrtim glasbo. Kar je bilo ustvarjene glasbe, je za prihajajoči filmski projekt, gre za res veliko stvar. Besedila pišem neprestano, napisanih jih imam nekaj sto in jih potegnem iz predala oziroma mape, ko je čas za nov album. V naslednjih 10 letih me tako zanima ustvarjanje TV-serije, ne bom rekel, da se bom prekvalificiral, zanimajo me tako filmi kot serije. Imam že gotov scenarij za celovečerec, a zaenkrat pustimo to za prihodnjič.

Kakšne zadnje besede?

To niso zadnje besede, to je šele začetek nečesa novega.