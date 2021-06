30 let od osamosvojitve, 30 let od teh ponarodelih hitov

Leto 1991 je zaznamovalo nekaj skladb, ki jim z veseljem prisluhnemo tudi tri desetletja kasneje. Ob tem se poraja vprašanje, ali so bile pesmi tistega časa toliko kakovostnejše, da so se v srca zapisale do danes, ali pa jim je takratna politična situacija tlakovala pot do glasbene večnosti. Črna kitara, Samo milijon in Šum na srcu so samo nekatere, ki so ostale del železnega repertoarja najbolj prepoznavnih slovenskih skladb, v katerih še danes uživajo različne generacije.

Poletje 1991 je morsko obarvala Helena Blagne, ki je v družbi skupine Don Juan slavila na Melodijah morja in sonca. Na dogodku, ki je potekal 17. oziroma 18. avgusta v portoroškem Avditoriju, je zmagala s pesmijo Moj mornarček in tako ponovila uspeh iz leta 1989, ko je z Nacetom Junkarjem zmagala s skladbo Vrniva se na najino obalo. Datum poletnega festivala je bil zaradi osamosvojitvene vojne prestavljen s prvotnega julijskega termina. Nagrado za najboljšega debitanta so takrat odnesli člani zasedbe Čuki, ki so se predstavili s pesmijo Svetilnik ljubezni.

Na glasbeni prireditvi Pop delavnica, ki se je prvič odvila leta 1983, se je pred tremi desetletji zvrstilo kar nekaj izvajalcev, ki so dominirali v tistem času, njihova prepoznavnost pa se je ohranila vse do danes.

Tomaž Domicelj je nastopil z že ponarodelo Si-Si-Simona, Zoran Predin je predstavil Skuštrano, skupina California je v večernem delu programa zasijala z Ne pozabi me, Pop Design pa s Solzo, s katero so na koncu zmagali kot ljubljenci občinstva. Nagrado strokovne komisije so odnesli Chateaujevci s pesmijo Objemi me.

Slovenija je na Pesmi Evrovizije kot samostojna država prvič nastopila leta 1993, ko jo je zastopal 1X Band s skladbo Tih deževen dan. Osnutek za skladbo je nastal že dve leti prej, torej leta 1991, takrat ko se je zasedba, ki je našo državo zastopala na izboru v Millstreetu na Irskem, tudi osnovala.

Pred tridesetimi leti, natančneje 10. junija 1991, je v Ljubljani potekal prvovrstni glasbeni dogodek. Bežigrajski stadion je namreč gostil veliki koncert na prostem, oboževalci pod odrom so lahko uživali v skladbah Boba Dylana. Dva tedna pred osamosvojitvijo je na zdaj že legendarnem prizorišču kot predskupina nastopila tudi zasedba Martin Krpan, ki pa je tam odigrala tudi svoj zadnji koncert kariere. Vlado Kreslin je po razpadu skupine še istega leta izdal prvi samostojni album Namesto koga roža cveti, na katerem se ob istoimenski skladbi nahajata tudi Črna kitara in nepozabna skladba Dan neskončnih sanj.

Agropopovci so v letu 1991 samozavest vlivali s pesmijo, ki je v specifičnem času osamosvojitve z besedilom zadela bistvo. Zabavni projekt Aleša Klinarja, ki svoje začetke beleži v letu 1984, je v času obstoja nanizal mnogo hitov, prav Samo milijon nas je z albuma Za domovino z Agropopom naprej! , ki je nastala že leta 1987, pa je s svojim besedilom: "... Skromni, majhni, a pošteni, to smo mi ..." zaigrala na prave strune zavednih čustev. Studijski izdelek, na katerem se je nahajala skladba, je bil prodan v 110 tisoč izvodih, skupina pa je v času delovanja prodala okrog pol milijona kaset in plošč. Leta 1991 so glasbeniki izdali album Misliš, da sem seksi?, ki je bil kompilacija največjih hitov, tako so s svojimi skladbami patriotskih besedil še dolgo časa vladali na radijskih postajah in glasbenih lestvicah.

Čustva Slovencev pa so božali tudi žarki Svobodnega sonca. Skladba je nastala v sklopu dobrodelnega projekta Slovenski Band Aid, v katerem so se združila prepoznavna imena slovenske glasbe iz leta 1991. Avtor glasbe je Aleš Klinar, besedilo je napisal Dušan Velkaverh, pesem pa je nastala v čast osamosvojitvi Slovenije in kot poziv h končanju vojn v celotni regiji. Ves izkupiček od prodaje kaset je bil namenjen žrtvam vojne v Sloveniji in na Hrvaškem.

California, rockovska skupina, ustanovljena leta 1990, se je poslušalcem najprej predstavila z albumom V meni je California. Njihove uspešnice so ob istoimenski skladbi še: Moje hrepenenje, Ustavil bi čas, Goloba, Reci, da si nora name, Rad letel bi, leto 1991 pa je zaznamovala Ne pozabi me, ki je bila del večernega programa takratne Pop delavnice.

Leta 1990 je izšel album Hiti počasi, ki ga je Andrej Šifrer posnel v Nashvillu, v Združenih državah Amerike. Izdelek je nastal v sodelovanju s tamkajšnjimi glasbeniki in ima tako značilen country prizvok. Priljubljeni glasbenik naj bi bil po prvem poslušanju v celoti razočaran, saj na njem ni prepoznal nobene uspešnice. Album pa se je v nasprotju z njegovimi pričakovanji zelo dobro prodajal – prodanih je bilo namreč 90 tisoč izvodov in tako velja celo za najbolje prodajan album v samostojni Sloveniji v devetdesetih letih. Šum na srcu, Uspavanka za Evo in naslovna Hiti počasi so odzvanjale še v leto 1991, ko je nastala še angleška različica albuma z naslovom Underground Cowboy.

Pop Design, skupina, ki je nastala leta 1985, je pred tridesetimi leti izdala pesem Solza. Po odhodu Mirana Rudana leta 1990 se je skupini priključil takrat še neznani pevec Vili Resnik. Za skupino se je pričelo zelo uspešno obdobje, saj so v petih letih sodelovanja izvedli večje število koncertov po Sloveniji in posneli šest albumov s številnimi uspešnicami. Leta 1992 so izdali pesmi Pokliči me nocoj in Ne bom ti lagal ter kot prvi prejeli tudi nagrado viktor za najbolj priljubljeno glasbeno skupino.

Don Mentony Band je ljubljanska rock skupina, ki se je konec osemdesetih let dvajsetega stoletja proslavila s pesmijo Dobra mrha, v osamosvojitvenih časih pa je na radijskih postajah močno odmevala pesem Rekla je ne. Tiste čase pa je zaznamovala tudi skladba Daleč stran skupine Panda. Leta 1990 so izdali album V vročici noči, pesem, v kateri želijo čim dlje od ponorelega sveta, pa je še danes tista, ki ji ob predvajanju z veseljem prisluhnemo.

Goriški kantavtor Iztok Mlakar je leta 1990 izdal svoj debitantski album z naslovom Štorije in Baldorije. Ponudil je zgovorne skladbe, kot so Pepi Žbaradorija, Republika Palma de Coco, Puntarska pa je s svojim borbenim nabojem še dolgo odzvanjala v ušesih poslušalcev. 20. februarja 2020 je ob trideseti obletnici izdaje album luč sveta ugledal tudi na vinilni plošči.

Moja mama je strela skupine Sokoli je bila v tednih, ko se je osamosvajala Slovenija, na lestvici Stop Pops 20 zelo uspešna. Pesem, ki jo je glasno prepeval Peter Lovšin, je tudi ena redkih skladb takratnega junija, ki se je dobro spomnimo še danes.

