30 let sanj, 15 let dogovarjanj in končno – zmaga!

"Glasba je časovni stroj, ki nas vrača v lepe trenutke, z njo se zaljubimo, ljubimo, nazdravljamo, vozimo, z njo pojemo in z njo plešemo, skozi njen ritem se prešteva ritem naših življenj," so misli, ob katerih se ni težko strinjati z zasedbo Hamo & Tribute 2 Love , ki si je tokrat z ekipo zadala nalogo, da osvoji "najbolj seksi" prizorišče v Sloveniji, ljubljanske Križanke.

Poletno sončen in topel dan se je začel prelamljati v večer, ko so Plečnikovo dvorišče začeli polniti njegovi oboževalci in predvsem oboževalke, ki so prišle po dozo "lubezni", ki jim jo lahko podelijo samo Matevž Šalehar in njegovi kolegi, Buco, Peter, Uroš in Denis. Kot se za vsak resen bend spodobi, imajo tudi Hamo in druščina spodoben "merch" oz. kup izdelkov, s katerimi razveseljujejo najbolj zveste privržence in predvsem privrženke, pri katerih je največji hit prav majica z napisom "lubezen". Tokrat je bila glavna atrakcija unikatna serija vinilnih albumov 22, ki so bili na voljo v omejeni nakladi le 122 kosov. Pri tem Hamu pomaga njegova srčna izbranka Tara Zupančič.

"Glede na to, da sem pri tem projektu sodelovala precej aktivno, sem vesela, da je končno prišel dan ljubezni, da se bo vsa ta 'lubezen', ki se je nabirala vsaj pol leta, pokazala danes na odru. Hamo se je tudi sam angažiral pri ploščah, da je vsaka po svoje unikatna, menim, da so se fantje nasploh zelo potrudili. Verjetno bom malce jokala od sreče, saj se me te zadeve precej dotaknejo, hkrati pa sem ponosna, saj vem, koliko se za te zadeve trudi, saj predstavlja njegovo življenje," je pred začetkom koncerta razmišljala Tara.

Zagotovo je Hamu nekoliko poskočilo srce, ko je na oder pred njimi stopila mlada in perspektivna blues soul zasedba Masharik, v kateri so zbrani Maša Bogataj na vokalu in kitari, Luka Zemljič na klaviaturah, Bojan Marinko na bobnih ter Jaka Pogačar na baskitari. Kajti to je pomenilo, da bodo zvezde večera na odru v manj kot uri, mladi upi, pa so pokazali, da velja nanje v bodoče še precej resno računati.

Nekaj po 21. uri pa so v slogu pravih zvezd v dimu megle in zatemnjenih luči prišli Hamo, ki so se mu pridružili Peter, Uroš, Denis in Buco, prva pa je bila na vrsti pesem Temni svet, z nove plošče. Sveže pesmi so na spreten način prepletli s starejšimi favoriti, kar je dalo koncertu primerno ravnovesje ter hkrati nekaj tistih sprotnih malih vrhuncev, ki so pripeljali do končne ekstaze in sprostitve.