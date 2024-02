30 let od zgodovinskega koncerta Nirvane v Ljubljani

Ljubljanski koncert Nirvane je bil dejansko zadnji koncert, ki ga je trio iz Seattla, v katerem sta bila še Krist Novoselic in Dave Grohl , izvedel v celoti. Za Ljubljano so imeli še koncert v Münchnu, ki pa je bil prekinjen zaradi "uradno" zdravstvenih težav Kurta Cobaina . v Münchnu so mu namreč 1. marca 1994 diagnosticirali bronhitis in hud laringitis. Naslednji dan je odletel v Rim na zdravljenje, tam pa se mu je 3. marca pridružila njegova žena Courtney Love , ki je naslednje jutro ugotovila, da se je Cobain predoziral s kombinacijo šampanjca in rohypnola. Cobaina so takoj odpeljali v bolnišnico, kjer je bil ves dan nezavesten, po petih dneh pa so ga odpustili in se je vrnil v Seattle. Omenjeni incident naj bi bil njegov prvi poskus samomora.

V zraku so bile celo govorice, da Nirvana razpada, odpovedali so udeležbo na festivalu Lollapalooza. Cobain se je menda bal svoje žene in se nekajkrat zaklenil pred njo, oborožen s pištolo in tabletami in samomorilnimi mislimi. Courtney je zato 25. marca 1994 organizirala intervencijo zaradi njegove uporabe drog. Pri tem je sodelovalo deset ljudi, njegovi prijatelji glasbeniki, predstavniki založbe in eden Cobainovih najbližjih prijateljev, Dylan Carlson . Cobain se je odzval z jezo, žaljenjem in zaničevanjem udeležencev ter se zaklenil v spalnico v zgornjem nadstropju. Vendar se je do konca dneva Cobain strinjal s programom razstrupljanja in se konec marca dejansko prijavil v ustanovo za odvajanje v Los Angelesu.

A očitno ni našel poti iz psihično-fizičnih travm heroinskega pekla, ki so se na žalost stopnjevale, da si je 5. aprila sodil s strelom v glavo, našli pa so ga šele 8. aprila. Ob njem so našli samomorilno sporočilo, naslovljeno na Cobainovega namišljenega prijatelja iz otroštva Boddaha, v katerem je pisalo, da Kurt "že več let ni občutil vznemirjenja ob poslušanju in ustvarjanju glasbe". Vstopil je v klub 27, saj je odšel star 27 let.

Da pa smo bili v trendu popularnost grungea tudi Slovenci je poskrbel nihče drug kot koncertni organizator Igor Vidmar, ki je pred tem že pripeljal prvokategornike, kot so The Cure, Siouxsie & The Banshees, Faith No More in The Sisters of Mercy, kmalu za Nirvano pa še Ramonese, ter v naslednjih letih Beastie Boys, Simple Minds, Davida Bowieja, Green Day, Sex Pistols, The Prodigy in številne druge.