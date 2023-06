30. rojstni dan Ariane Grande: Vokal generacije, ki je prestal bombni napad

Ariana Grande je na svet prijokala 26. junija 1993 na Floridi in že kot 15-letnica navdušila s svojim vokalom na Broadwaju v muzikalu 13. Arianin talent so hitro opazili pri televizijski mreži Nickelodeon, kjer so ji ponudili vlogo dijakinje Cat Valentine v seriji Victorious in kasneje v spin-offu Sam & Cat. Ko je s snemanjem omenjenih serij zaključila, je svojo kariero zopet posvetila prvotni ljubezni – glasbi.

Leta 2013 je izdala svoj debitantski album z naslovom Yours Truly, ki se je uvrstil na prvo mesto lestvice Billboard 200, kamor se je zavihtel tudi njen drugi album z naslovom My Everything. S hiti, kot so Problem, Break Free, Bang Bang in Love Me Harder, je več tednov kraljevala na vrhu glasbenih lestvic, zaradi njenega širokega razpona glasu pa so jo številni začeli primerjati z vokalno divo Mariah Carey. Leta 2016 je Grandejeva izdala svoj tretji studijski album z naslovom Dangerous Woman, prvi album, ki je pristal na drugem in ne prvem mestu lestvice. Kljub temu so pesmi na njem, med njimi tudi duet Side to Side z Nicki Minaj in singla Dangerous Woman ter Into You, hitro postala hita.

22. maj 2017: 'Ne mine dan, ko to ne bi vplivalo name in vse nas.'

Po izidu tretjega albuma se je takrat 24-letna Ariana odpravila na turnejo, v sklopu katere je nastopila tudi v angleškem mestu Manchester. Po koncu koncerta, ki se ga je udeležilo več kot 14 tisoč oboževalcev vseh starosti, se je na enem od vhodov razstrelil islamski skrajnež in ubil 22 ljudi, tudi šele osemletna deklica Saffie. V napadu je bilo po policijski oceni poškodovanih več sto ljudi.

Ariana Grande se je po grozljivem napadu vrnila domov na Florido, kjer jo je pričakal partner Mac Miller. Zvezdnica je svojo turnejo po napadu prekinila, že naslednji mesec pa s številnimi slavnimi obrazi priredila poseben, humanitaren koncert, kjer so se žrtvam poklonili tudi Justin Bieber, Coldplay in Katy Perry. Ariana je dobrodelni koncert razprodala v slabih šestih minutah. Poleg tega je pevka poškodovane oboževalce obiskala v bolnišnici.