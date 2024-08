30. Sziget v Budimpešto privabil obiskovalce iz okoli 100 držav

Za šest festivalskih dni so organizatorji pridobili 600 nastopajočih, številni prihajajo iz Velike Britanije, Francije, Nemčije, Nizozemske in ZDA, pa tudi iz Senegala, Indije, Tanzanije, Nove Zelandije in Benina, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Na glasbenih odrih bodo med drugim nastopili Halsey, Sam Smith, Stormzy, Louis Tomlinson, Janelle Monae, Fisher, Skrillex, Bebe Rexha, Tom Odell, Joker Out, Yves Tumor, Becky Hill in Raye.