35 let metala zasedbe Sarcasm

Začetki zasedbe Sarcasm segajo v leto 1987, ko so se tisto poletje trije mladeniči iz Škofje Loke in okolice odločili, da metala ne bodo le poslušali, temveč tudi igrali. V zasedbi se tako znajdejo Sandi Dolinar na baskitari, Aleš Blaznik na kitari in Matjaž Kacin na bobnih, celo poletje pa so posvetili vajam v zaklonišču škofjeloškega gasilskega doma na Trati. Jeseni istega leta so imel tudi prvič nastop. Kmalu je prišel čas za lastne pesmi, saj so začutili, da se jim preigravanje priredb ni zdelo dovolj izzivalno. Četudi brez spodobnih glasbenih izkušenj ali glasbenih šol, sta njihova glasbeni zanos in talent iz dneva v dan bolj napredovala, začele pa so nastajati prve skladbe v instrumentalni različici.

Maja leta 1988 se jim je pridružil pevec Osim Čehič , bolj poznan pod vzdevkom Pačo, zato so pesmi dobile besedila in nastali sta Fate in The Krueger Story. Nekaj let prej so posneli kultni film Mora v ulici Brestov v katerem se pojavi lik Freddyja Kruegerja, ki je imel dokaj velik vpliv na skupino. The Krueger Story govori prav o tem Freddyju, njegovo glavo pa lahko opazite tudi na naslovnici albuma Crematory, nam je o pesmi zaupal Blaznik.

Posneli so pesmi Fate, The Krueger Story in Run Away. Posnetke so pozitivno recenzirali v vseh takratnih jugoslovanskih tiskanih medijih, ki so pisali o metal sceni. Polni dodatnega zagona za nadaljevanje dela so se namenili kreniti proti svojem cilju, in sicer samostojni plošči oz. kaseti.

Medtem so prostor za vaje preselili v zaklonišče OŠ Cvetka Golarja v Škofji Loki, v tem času pa je nastala tudi maskota in logotip izpod prstov zdaj že pokojnega Roberta Kupljenika. Podobo so uporabili na prvih plakatih za koncerte in v tistem obdobju tudi na popularnih priponkah, ki so krasile jeans in usnjene jakne privržencev metala. S koncerti pa je prišla tudi potreba po live kitaristu, zato so poleti 1988 v svoje vrste sprejeli Matjaža Hudobivnika, do konca leta pa z njim odigrali okoli dvajset koncertov.

V zelo uspešnem letu 1989 so imeli možnost koncertirati kot predskupina z legendarnimi Mötörhead v Hali Tivoli, posnetek njihovega koncerta v ljubljanskem klubu K4 so predvajali tudi na televiziji, na koncert v Besnici pri Kranju pa so jih prišli poslušati člani nemških thrash legend Destruction. Zasedba je sicer vroče pripravljala material za prvenec, saj so nastale skladbe Thrash Tonight, Crematory, Love at first Sight, ki so jih medtem že dodobra preizkusili v živo na koncertih. Prva pesem s plošče, Road Warriors, je nastala zgolj nekaj dni pred snemanjem. Po dobri izkušnji s snemanjem demo posnetkov se je bend vrnil v studio Boruta Činča, ki je ploščo tudi produciral, z željo, da bi plošča imela thrash metal zvok, pa so skupaj orali ledino nekje na meji s speed metalom. Posneli so dvanajst pesmi. Eno pesem, Divja kri, smo posneli v slovenščini in nekako ni sodila v kontekst albuma. Obenem smo morali tudi gledati na dolžino A in B strani kasete, ki naj bi bile približno enako dolgi in ne predolgi. Zato smo od dvanajstih izbrali osem najboljših pesmi, je razložil Blaznik.