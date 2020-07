35. obletnica Live Aida, legendarnega dobrodelnega koncerta

Koncerta sta se začela istočasno in vsak na svojem odru gostila nekatera največja imena glasbene zgodovine. Skupno pa je koncerta obiskalo malo več kot 156 tisoč ljudi (približno 72 tisoč v Londonu in 84 tisoč v Filadelfiji). Live Aid je tudi eden najbolj gledanih televizijskih dogodkov v zgodovini malih zaslonov. Dogajanje so lahko spremljali ljudje v več kot 150 državah. Po takratnih izračunih si je koncert ogledalo okoli 40 odstotkov svetovnega prebivalstva.

Na koncertih je nastopilo več kot 75 največjih glasbenih imen. Nastopili so: Elton John, že omenjeni Queen, Madonna, Santana, Run DMC, Sade, Sting, Bryan Adams, The Beach Boys, Mick Jagger, David Bowie, Duran Duran, U2, The Who, Eric Clapton in mnogi drugi.

Najbolj legendaren nastop Live Aida je brez dvoma nastop skupine Queen , ki so bili na odru 24 minut. Takrat je bil Freddy Mercury že bolan, a je vseeno dal vse od sebe in z nastopom osvojil cel svet. In če je skupina Queen z nastopom osvojila naziv najbolj kultnega nastopa v zgodovini, je Phil Collins tisti, ki je nastopil tako v Londonu kot tudi v Filadelfiji. Ko je končal nastop na Wembleyju, je skočil na letalo in letel proti Združenim državam, kjer se je na odru stadiona Johna F. Kennedyja pridružil Ericu Claptonu in kasneje skupini Led Zeppelin.

Skupina Queen ni želela odpreti ali zaključiti koncerta. Prosili so za termin ob 18. uri popoldne, saj je bila takrat v Veliki Britaniji vsak dan zabeležena najvišja gledanost. Freddy in člani skupine Queen so nastopali 20 minut in se z nastopom vpisali v glasbeno zgodovino. Nastop so začeli s pesmijo Bohemian Rhapsody in ga končali z udarnima hitoma We will rock you in We are the champions . Leta 2005 so ta nastop razglasili za daleč najboljšega. Takrat je za laskavi naziv glasovalo 60 priznanih glasbenikov in glasbenih novinarjev.

Phil Collins je v enem dnevu igral na dveh celinah. Potem ko je zapel pesmi Against all odds in In the air tonight ter po duetu s Stingom na Wembleyju, je letel 'čez lužo' in nastop nadaljeval v Filadelfiji, kjer se je na odru pridružil skupini Led Zeppelin. Na letu je bil skupaj s pevko Cher, ki ga je vprašala, ali jo lahko nekako uvrsti med nastopajoče in ali ji lahko pomaga pri tej prošnji. Rekel ji je, naj se samo pojavi pred stadionom, in se tudi je. Skupaj z ostalimi je zapela zadnjo pesem We are the world.

AC/DC in Michael Jackson so povabilo k sodelovanju zavrnili. Pevec skupine AC/DC je povedal, da skupina raje pomaga zasebno in da ne želijo biti del Live Aid koncerta. Leta 2010 je celo javno očrnil Boba Geldofa, češ da pridobljen denar ni šel sirotam in žrtvam lakote. Nastop sta zavrnila tudi Michael Jackson in Bruce Springsteen. Slednji je kasneje povedal, da je odločitev obžaloval.

Mick Jagger in Tina Turner sta se zapisala v zgodovino s spodrsljajem z oblačili. Med nastopom je namreč Mick Tini strgal krilo, a Tina se ni pustila motiti in je nastop dokončala samo v bodiju.

Live Aid je združil priljubljene skupine. Geldof se je potrudil, da spori niso bili v ospredju in je celo združil skupine, ki so se že razšle. Med drugim so nastopile skupine The Who s Stingom, Led Zeppelin inBlack Sabbath.