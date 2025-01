4 SWING: Štirje Štajerci, dober jazz – to je zagotovljeno!

Ideja za album se je porodila med pogovorom kitarista Matjaža Dajčarja in bobnarja Jožeta Zadravca , ki sta želela ustvariti skupni projekt. Glasbena vizija je bila že od začetka jasna – združiti tradicijo in sodobne pristope v duhu 'straight-ahead real jazza'. Da bi ta vizija zaživela, sta se pridružila dva mlada, a izkušena glasbenika – pianist Arsenije Krstić in basist Tjan Šoštarič , ki sta v projekt prinesla svežino. Album združuje avtorske skladbe Dajčarja in priredbe izbranih jazzovskih standardov. Rezultat je glasbena zgodba, ki povezuje preteklost z inovativnim pristopom in nagovarja tako ljubitelje tradicije kot sodobne poslušalce.

Kako je prišlo do tega, da ste se združili prav vi štirje glasbeniki?

Jože: Z Matjažem sva se pogovarjala že nekaj časa, da bi posnela album skupaj. Oba imava enako predstavo, kako se lotiti takega projekta. Prvo in najpomembneje je izbrati 'sound' in vizijo glasbe. Ideja je bila takoj zastavljena, da se posnamejo avtorske skladbe in nekaj standardov, ki imajo lepe melodije, in da jih lahko podpremo s plesnimi swing ritmi. Ko je to dorečeno, je potem zelo enostavno izbrati ekipo. Midva z Matjažem sodelujeta že mnogo let, jaz sem tudi kar pogosto nastopal z Arsenijo Krstičem in vedeli smo, da je Tjan Šoštarič 'naš', ker podobno kot Arsenije pleza po karierni lestvici na jazz sceni kar navpično navzgor. Toliko se glasbeniki po Sloveniji poznamo, da vemo, koga vsaj približno kaj zanima v glasbi, tako da je lažje potem izbirati ekipo. Pa še Štajerca sta. To je pa itak še dodaten plus. Štirje Štajerci, dober jazz; to je zagotovljeno! (smeh)

Na albumu je 10 pesmi, nekatere so avtorske, druge priredbe standardov. Po kakšnem ključu ste izbirali pesmi?

Jože: Od projekta do projekta je izbira, koliko skladb in ali samo avtorske ali samo priredbe, zelo različna. Ni nekega recepta. Enako kot pri nas. Matjaž je imel nekaj avtorskih skladb, za katere je bilo jasno, da bodo s tem projektom zazvenele, kot je treba. Jaz sem imel že nekaj časa pripravljenih par aranžmajev za nekaj standardov, za katere sem si želel, da se posnamejo. Takoj sem vedel, da je ta zasedba prava za to. Seveda, ko začnem delati seznam, je ta ponavadi kar dolg, potem pa se začne reduciranje. Ob tem je, ko se odpravljamo v studio, treba upoštevati tudi, kako dolgo bomo snemali in koliko skladb lahko posnamemo v določenem času. Pa zdelo se nam je, da je razmerje med avtorskimi skladbami in priredbami takšno, kot je treba.