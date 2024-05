40-letnica Niet: Nismo verjeli ali sanjali – a tukaj smo!

Skupina Niet ostaja relevantna tudi po štirih desetletjih delovanja, čeprav je v bistvu delovala precej manj, zgolj dobro poldrugo desetletje. Dolga premora so imeli med leti 1986 in 1993, ter potem med 1993 in 2008. Kako priljubljena je skupina, priča tudi dober mesec vnaprej razprodani koncert, ki ga bodo imeli v za njih kultnih Križankah, kjer so leta 1985 uspešno nastopili na Novem Rocku in uprizorili tudi veliko vrnitev leta 2008 z novim pevcevm Borutom Maroltom . Skupina je nedavno pred novinarji in njihovimi soborci razrezala tudi jubilejno torto, vsemu skupaj pa so tudi zasluženo nazdravili.

Nova, dvojna vinilna plošča, Pa tako lep dan je bil 1984-2024 , bo ponudila posnetke iz vseh ključnih obdobij, štiri skladbe iz leta 1984, na katerih je ob Habiču pela spremljevalna vokalistka Tanja Ukmar : Ritem človeštva, Perspektive, Strah in Izobčeni , pet neizdanih skladb iz prvotnega obdobja skupine v izvedbi sedanje zasedbe s pevcem Borutom: Februar, Melanholija, Perspektive, Ritem človeštva in Ruski vohun , ter seveda tudi letos izdano pesem Tema rjove skozi mesto.

Zasedbo so zaznamovali vrhunci, padci, izgube, tudi srečanja temne dame s koso, saj so tragično izgubili najprej pevca Primoža Habiča , nato še basista Aleša Češnovarja , kar pa ni ustavilo njihove kreativnosti. Prvo kaseto Srečna mladina so izdali leta 1984 v zgolj 200 kosih, leta 1993 jih je v novo življenje prebudila kompaktna kompilacija Niet, nato je izšlo še kup kompilacij, leta 2010 so obelodanili prvi "resni" album Trinajst, ter 2015 še ploščo V bližini ljudi.

Janez Brezigar: Niti predstavljal si nisem, da bom kdaj igral v Niet, za katere sem prvič slišal že v osnovni šoli. Odraščal sem ob thrash metalu, punk je bil takrat zame preveč enostaven in dolgočasen. V srednji šoli sem kot skateboarder začel poslušati melodični hardcore (Bad Religion, NOFX, itd.) in posredno tudi punk. Od njihovih pesmi je bila Tvoje oči prva, ki mi je bila zares všeč, ker sem bil od nekdaj oboževalec Srečka Kosovela. Spoznali smo se nekje leta 1995, ko sem bil še v srednji šoli, Aleš in Igor sta takrat ponovno sestavljala skupino. Od 1996 do 1998 smo sicer vadili in iskali pevca, celo posneli tri pesmi, ampak trajalo je še naslednjih deset let, da se je s prihodom Boruta Marolta zares vse poklopilo.

Borut Marolt: Lep dan za smrt sem prvič zapel s srednješolskim bendom kolegov, ki so potem, ko so slišali mene, vrgli iz benda svojega pevca.

Igor Dernovšek: Aleš je sprva mislil, da bo poleg basa igral tudi bobne, na srečo je bil tam Breht, ki jih je potem tudi odigral na naših prvih posnetkih. Tomaž Dimnik pa je bil potem naš prvi stalni bobnar, čeprav je kmalu odšel. Breht in Likar sta se potem pridružila januarja 1985, saj sem sam ugotovil, da ne bom mogel igrati ritem in solo kitare na koncertih in smo potrebovali okrepitve. Naše prve hardcore posnetke Umiranje, Srečna mladina itd. je vrtel zgolj Radio Študent, potem pa smo imeli tudi Depresijo in smo postali hitro precej poznani, tudi po nekdanji Jugoslaviji, saj smo se vedno imeli za jugoslovanski bend.

Tomaž Bergant Breht: Drnovšek in Češnovar sta k Borutu Činču prišla snemat Depresijo in še kakih šest hardcore komadov, jaz pa sem imel drug bend Rockafeller, s katerim smo celo zmagali ne nekem festivalu v Subotici. Sam sem leta 1984 veliko visel pri Činču, Habič pa je rekel, da bo videl, ali bo sploh pel te pesmi.

Igor: Srečna mladina je bila naša kaseta v 200 kosih, ki jo je izdala založba ŠKUC, sicer pa očitno nismo bili toliko perspektivni, da bi nam ZKP RTVL izdala ploščo, kljub pritiskom nekaterih. Pankrti so bili pač "državni ljubimci" in se jim je bolje obrnilo, drugi bendi pa niso dobili te priložnosti, četudi so bili fenomenalni, recimo Otroci socializma in KuZle. Leta 1993 pa smo imeli srečo, da smo se zmenili z Žaretom Pakom, bil je moj kolega in sošolec, ki je takrat ustanovil studio Kif Kif, da nam izda naše pesmi, da se ohranijo, v zameno, da imamo turnejo z desetimi koncerti.

Igor: Poslušal sem bend Dirt, ki je imel moški in ženski vokal, zato sva z Alešem začela iskati punco, ki bi dobro izgledala in jo našla v Tanji Ukmar, ki pa je bila punca frotmana Gigija iz U.B.R., kar je povzročilo še dodatne spore, saj smo hardcorovcem ukradli najprej Habiča, potem pa še njo (smeh). Sicer pa smo bili za njih vsiljivci, čeprav priznam, da smo se glasbo naučili od njih. V nos pa jim je šlo tudi to, da so oni zagovarjali način DIY (naredi sam op. a.), mi pa smo šli kar v studio in smo za njihove pojme postali pop bend.

Breht: Štirideset let, če se spomnim Igorja in Aleša, se zdi, kot bi bilo to včeraj. Iz tega je potem nekaj dejansko nastalo in upam, da še bo.

Borut: Po koncertu v Križankah so bili sami dobri odzivi, tudi dvomi so hitro izginili ter komentiranje, češ, kaj se grem in kritike v smislu, zakaj želim posnemati Primoža.

Robert Likar: Prisluhnimo tišini so nastali v času The Drinkers, zato smo se poznali, ko pa smo imeli idejo o vrnitvi Niet, pa me je Miro Mutvar opomnil, da obstaja super pevec iz omenjene zasedbe. Zdelo se nam je, da bi edino Borut bil lahko pravi za nas, ne samo glasovno, temveč tudi po karakterju.

Igor: Pero Lovšin nas je povabil, če bi bili njihovi gostje z njim leta 2007 v Tivoliju. Po petnajstih letih smo se nekako zbrali, a odpovedali, ker še nismo imeli pevca. Nato pa smo do Boruta prišli preko Guštija, Likar pa je zanj izvedel preko Mira Mutvarja, s katerih sta igrala v The Drinkers.

Igor: V 90. letih smo preizkusili okoli deset ljudi, dokler mi niso rekli, da je najbolje, da pojem kar sam, saj sem najboljši. A na koncertih mi ni šlo, ker sem v osnovi kitarist, obenem pa so me napadli, da hočem prevzeti vlogo Habiču, da se nekaj silim, a edini namen je bil, da ohranimo pesmi. Ko sem zadnjič zapel Lep dan za smrt, sem imel preprosto dovolj sovražnosti in sem odšel, kitaro pa za petnajst let postavil v kot.

Jubilej so že obeležili s torto, razprodanemu koncertu ob bok pa prihaja še dvojna vinilna plošča uspešnic iz vseh obdobij, knjiga, dokumentarec in turneja.

O Primožu Habiču:

Igor: Takrat smo bili trije mulci, stari 17 in 18 let, Aleš, Primož in jaz. Takrat sem bil jaz morda bolj dominanten, kar se tiče ustvarjanja. Habič je prišel kot odbitek, ki je zapel in se podredil temu, kar sva mu rekla z Alešem, midva pa sva se podredila njegovim željam. Primož je bil neverjeten, a če bi poslušali njega, ne bi mogli ničesar doseči, ker je bil preveč nor in nezanesljiv. Kar je pokazal na zadnjih posnetkih, Sam in Tvoje oči, pa je neverjetno. Takšen glas in občutek, kot ga ni imel nihče drug. Z njim je bilo treba delati v rokavicah, bil je negotov vase, a sem vedno verjel vanj.

O skladbah v 80. letih in danes:

Igor: V 80. letih pomojem nismo ravno reagirali na okolico ali aktualne dogodke okoli nas, saj nihče od nas še ni delal in o politiki nismo imeli pojma. Šlo je bolj za impresionistične skice občutij trenutnih občutkov, je pa res, da se je marsikaj od tega uresničilo. Morda so se novejše pesmi, z albumov Trinjast in V bližini ljudi, bolj dotikale vsakdanjega življenja, ogromno je govora o kapitalizmu, trgu dela, torej smo bili, s tega vidika, bolj jezni kot v 80. letih.

Borut: Tudi jaz doživljam pesmi iz 80. let kot bolj intimne, občutki in doživljanja najstnika, s čimer se lahko poistovetim tudi sam. Pri novejših pesmih pa je na nek način precej močneje čutiti težo časa. Družba je postala zelo individualna, za spremembo pa potrebuješ kritično maso. Danes mlade najbolj strese skrb za okolje, onesnaževanje, politično družbeno dogajanje se jih ne dotakne. Mi smo pač svoje izrazili že na plošči Trinajst pred poldrugim desetletjem. Na plošči Trinajst sem prispeval eno besedilo, V bližini ljudi jih je bilo nekaj več, z Igorjem pa sta skupaj napisala besedilo tudi za novo pesem Tema rjove skozi mesto.

Robert: Producentsko stremim k surovem zvoku, da pesmi posnamem tako, kot smo jih delali včasih, ali vsaj približek temu, da dobro zvenijo brez dodatnih nasnemavanj in efektov. Radi imamo svoj zvok, poskušali smo marsikaj, a smo se vrnili k mojemu garažnemi produciranju, saj nam to najbolje ustreza.