44 let mlajša izbranka Mick Jaggerja: Brigajte se zase

Srce legendarnega ameriškega pevca Micka Jaggerja je pred devetimi leti ukradla nekdanja balerina Melanie Hamrick. Med njima je 44 let razlike, zaradi česar sta pogosto tarča negativnih komentarjev javnosti in glasnih ugibanj o koncu njunega razmerja, a Melani sporoča vsem dvomljivcem in kritikom: "Jaz sem z njim srečna."

81-letni pevec Mick Jagger in 37-letna nekdanja balerina Melanie Hamrick sta se pred devetimi leti kljub ogromni razliki v letih zaljubila. Ni ju ustavila razlika v letih – Mick je namreč kar 44 let starejši od Melanie – kot tudi ne veliko število negativnih komentarjev javnosti, s katerimi se spopadata že od samega začetka. A po skoraj desetih letih srečen par dokazuje, da ljubezni ne gre stlačiti v družbene kalupe, številke ali pravila. 37-letna Američanka in nekdanja balerina je povedala, da nikoli ne izgublja časa s premišljevanjem o starostni razliki med njo in njenim srčnim izbrancem, ki je julija dopolnil 81 let. "Če pustite, da vas pogoltnejo mnenja drugih, ne glede na to, na kateri točki v življenju ste, boste imeli nenadoma veliko težav, ki jih boste neprestano analizirali."

81-letni Mick Jagger in 37-letna Melanie Hamrick. FOTO: Profimedia icon-expand

Hamrick je nadaljevala: "Odločila sem se, da si poveznem čez oči prevezo. Ali sem srečna? Da. Ali so ljudje v mojem življenju srečni? Da. Ali s tem komu prizadejam bolečino? Ne. Torej se mi zdi, da je vse v redu in se lahko ljudje še naprej ukvarjajo s svojimi stvarmi." Zaljubljeni par se je prvič srečal prav v zaodrju na enem izmed koncertov glasbene skupine Rolling Stones v Tokiu leta 2014. 37-letnica je razkrila, da ji je takrat Mick mimogrede stisnil roko, preden je šel na oder in vse ostalo je zgodovina.

Mick Jagger in Melanie Hamrick FOTO: Profimedia icon-expand