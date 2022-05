5 Seconds of Summer privabili oboževalce iz vse Slovenije

V petek se je prvič v Sloveniji ustavila popularna avstralska zasedba 5 Seconds of Summer in dvorana Stožice je bila polna mladih in tistih, ki so tja prišli obujat spomine na glasbo svojih najstniških let. Preko deset milijonov prodanih albumov in več kot sedem milijard pretokov pesmi skupino uvršča med najuspešnejše avstralske glasbene izvajalce. A to so le številke. Oboževalci so prišli z različnih koncev Slovenije, na primer tudi iz Prlekije.