50 let Bowiejevega lika Ziggyja Stardusta

David Bowie je, preden je ustvaril Ziggyja Stardusta, že desetletje poskušal izpopolniti svojo odrsko osebnost, a kljub nekaj uspešnicam, kot sta Space Oddity iz leta 1969 in dve leti pozneje Changes - takrat še ni dosegel slave, po kateri je hrepenel. "Ni mu uspelo nič, kar je poskušal od začetka svoje kariere," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Jerome Soligny , eden vodilnih svetovnih strokovnjakov za Bowieja in avtor knjige David Bowie: Rainbowman (David Bowie: Mavrični mož).

Toda 16. junija 1972 je The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars naposled le združil vse elemente, ki jih je pevec vpijal do takrat. Pojavil se je kot alterego v Ziggyju Stardustu - panseksualnemu vesoljskemu rockzvezdniku iz vesolja, ki je po dolgih letih dolgolasih hipijev nahranil lakoto pop kulture po nečem radikalnem in šokantnem.

"Nismo si želeli imeti opravka s šestdesetimi," je kasneje dejal Bowie. "Odločeni smo bili, da smo na začetku 21. stoletja. Želeli smo izbrisati vse, kar je bilo prej." Ključnega pomena za album je bil tudi pogovor, ki ga je imel Bowie nekaj mesecev pred izidom za britanski glasbeni tednik Melody Maker. "Sem gej in sem bil vedno, tudi ko sem bil David Jones," je dejal, ko se je bleščal s svojimi rdečimi lasmi, oprijetem kombinezonu in rdečih plastičnih škornjih. Takrat je bila ta novica šokantna. Bil je prvi zvezdnik, ki se je javno opredelil za homoseksualca in to manj kot pet let kasneje, ko so v Veliki Britaniji dekriminalizirali homoseksualnost.