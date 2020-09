50 let od smrti Jimija Hendrixa

Pred petdesetimi leti se je poslovil Jimi Hendrix, ki kljub kratki karieri velja za glasbeno ikono. Njegove pesmi 'Hey Joe', 'Foxy Lady' in 'Voodoo Child', ki jih je posnel s skupino Jimi Hendrix Experience, so se zapisale med najpomembnejše stvaritve rock glasbe 60. let minulega stoletja. Umrl je v nepojasnjenih okoliščinah, star je bil 27 let.

Jimi Hendrix se je rodil leta 1942 v Seattlu. Kitaro je začel igrati pri petnajstih in se kmalu zatem pridružil več ameriškim zasedbam, med njimi tudi slavnemuLittle Richardu, s katerim je sodeloval vse do sredine 60. let. Leta 1966 se je preselil v Veliko Britanijo, kjer je sestavil zasedbo Jimi Hendrix Experience in z njo v nekaj mesecih zasedel glasbene lestvice s skladbami Hey Joe, Purple Hazein The Wind Cries Mary.V Združenih državah Amerike je zaslovel po nastopu na festivalu Monterey leta 1967, ko je že izdal debitantski album Are You Experienced. Temu sta sledila le še dva studijska izdelka: Axis: Bold as Love inElectric Ladyland ter nastopa na festivalihWoodstockleta 1969 in Isle of Wight leta 1970, preden je umrl 18. septembra 1970 v Londonu.

icon-expand Jimi Hendrix se je ob smrti pridružil 'klubu 27'. FOTO: Profimedia

Hendrix, ki so ga ves čas spremljale težave z drogami, je umrl po neki zabavi v nepojasnjenih okoliščinah. Star je bil 27 let, zaradi česar ga uvrščajo v klub 27, na seznam priljubljenih glasbenikov in umetnikov, ki so sloveli po tveganem načinu življenja in so umrli pri tej starosti. H klubu prištevajo tudi Briana Jonesa, Janis Joplin, Jima Morrisona, Roberta Johnsona, Kurta Cobaina in Amy Winehouse.

V svoji glasbi je tradicijo ameriškega bluesa, jazza, rocka in soula spojil s tehnikami britanskega avantgardnega rocka ter električno kitaro ukrojil po svojem okusu, saj je predrugačil tako njen izrazni potencial kot zvočno paleto. Njegove skladbe sicer segajo od divjega rocka do nežnih in zapletenih balad. Čeprav je njegova aktivna kariera nastopanja trajala le štiri leta, je Hendrix spremenil smer popularne glasbe in postal eden najbolj uspešnih in najbolj vplivnih glasbenikov svoje dobe. Bil pa je tudi najbolj karizmatičen koncertni izvajalec svoje generacije.

icon-expand Med nastopom na slovitem Woodstocku, 18. avgusta 1969. FOTO: Profimedia