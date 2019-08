50 let od Woodstocka, vikenda svobode, ljubezni in upanja

Mineva 50 let od začetka znamenitega festivala Woodstock, ki je slavil mir, svobodo in ljubezen ob rock glasbi. Po oceni se je na njem zbralo med 400.000 in pol milijona mladine, da bi prisluhnili bodočim legendam. Danes velja za simbol upanja v viharnih 60. letih, za mnoge pa je najpomembnejši kulturni dogodek takratne generacije.

Legendarni festival Woodstock je potekal pred pol stoletja, leta 1969. FOTO: AP

Legendarni festival Woodstock je potekal od 15. do 18. avgusta 1969 na kmetiji Maxa Yasgura v kraju Bethel v ameriški zvezni državi New York. Na njem so nastopile ikone, kot so Janis Joplin, Joe Cocker, Jimi Hendrixin Carlos Santana. Organizirala sta ga mlada podjetnikaJohn RobertsinJoel Rosenman skupaj z Michaelom Langom in Artiejem Kornfeldom, ki so v tem videli odlično priložnost za promocijo bodočega glasbenega studia v New Yorku. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, so sprva načrtovali vstopnino 18 dolarjev. Ker pa se je vest o festivalu hitro razširila in je proti Bethelu, približno 100 kilometrov jugozahodno od mesta Woodstock, po katerem je dobil ime, krenilo na tisoče mladih in napravilo zastoje, jim ni preostalo drugega, kot da ga - tako kot to velja za ljubezen - razglasijo za brezplačnega.

Več kot 30 nastopajočih, med katerimi so bili tudi Joan Baez, Joe Cocker in Ravi Shankarter skupineCCR, The Band, The Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Who, Crosby, Stills, Nash & Young, Canned Heat inTen Years After, je prekinjal dež, občinstvo pa je plesalo kljub blatu, pogosto brez oblačil in pod vplivom drog, hitro je zmanjkalo tudi hrane. Lokacijo so preletavali helikopterji, ki so dostavljali glasbenike in tudi zaloge. Poznavalec glasbene industrije Danny Goldberg, ki je tedaj kot 19-letnik spremljal festival za revijo Billboard, se Woodstocka spominja kot vikenda z "mnogimi nasmejanimi ljudmi". "Takoj me je prevzelo tisto vzdušje - idilična misel na hipijevsko bratstvo in sestrstvo, ki se je redko manifestirala, tudi v tistem času," je povedal. Za festival je sicer obveljal rek, da se ga tisti, ki se ga spominja, v resnici sploh ni udeležil. Osrednji mediji mu niso bili preveč naklonjeni. V novicah so med drugim poročali, da je najmanj ena oseba umrla zaradi prevelikega odmerka droge. Lastnik kmetije pa je po festivalu za televizijo povedal, da se je prestrašil, ko je zagledal "morje ljudi".

