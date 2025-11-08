Svetli način
500 godbenikov skupaj zaigralo na enem kraju

Ormož, 08. 11. 2025 20.10 | Posodobljeno pred eno minuto

Danica Ksela
Glasba je znova pokazala, da povezuje ljudi, prebuja ustvarjalnost in bogati naš kulturni prostor. Na grajskem trgu v Ormožu je skupaj zaigralo 500 godbenikov. Godba na pihala ima v Ormožu in številnih drugih slovenskih krajih dolgo tradicijo. V Idriji godbeniki obstajajo že od leta 1665, torej 360 let, na Pohorju bo Frajhajmska godba kmalu praznovala dvesto let, zavidljive obletnice beležijo tudi druge godbe. In del teh je v Ormožu – v spomin na skadatelja, dirigenta in aranžerja za pihalne orkestre Vinka Štrucla, ki je rojen v teh krajih – pokazal, kaj zna.

