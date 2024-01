54-letna Jennifer Lopez navdušila z izklesano postavo in mladostnim videzom

Jennifer Lopez je izdala novo verzijo pesmi Can't Get Enough, za katero je z raperko Latto posnela tudi videospot. V njem je 54-letnica navdušila z izklesano postavo in mladostnim videzom. "Vsakič, ko jo vidim, dobim motivacijo za obisk fitnesa," so se pod videospotom zvrstili komentarji. "Ne bi ji pripisala več kot 30 let."

OGLAS

Jennifer Lopez je s svojim zunanjim videzom (zopet) požela navdušenje. Tokrat so jo oboževalci lahko občudovali v novi verziji videospota za pesem Can't Get Enough (Remix), v katerem je moči združila z raperko Latto.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Vsakič, ko jo vidim, dobim motivacijo za obisk fitnesa," so se pod videospotom zvrstili komentarji. "Ne bi ji pripisala več kot 30 let," se je strinjala ena od uporabnic, medtem ko so drugi pohvalili glasbeno sodelovanje dveh izvajalk. "Ta remiks je super in točno to smo potrebovali. Kako dobro sodelovanje!" Nekateri zvesti oboževalci so med gledanjem videospota opazili tudi, da se je zvezdnica z nekaterimi prizori poklonila svojim preteklim videospotom. "JLo je zares genij, ko pride do videospotov," in "Ta pesem in videospot me spominjata na začetek tega tisočletja," sta le dva od komentarjev.

Spomnimo, Lopezova je prvotno verzijo pesmi Can't Get Enough in videospot zanjo izdala že v začetku januarja, in sicer manj kot mesec dni pred izdajo svojega devetega studijskega albuma This Is Me ... Now. "Vsekakor gre za nekakšno metazgodbo o potovanju, ki traja od zlomljenega srca do ljubezni. Sem nekakšen strokovnjak, bi lahko rekli. Ne toliko o zakonu, ampak o porokah. Še enkrat, ne jemljem se preveč resno. Mislim, da je življenje noro potovanje, kjer padeš in se spet dvigneš ter še naprej trudiš in nikoli ne obupaš," je o sveže izdani skladbi povedala za Variety tik pred izidom.