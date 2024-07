59. Pivo in cvetje: Tony Hadley nazdravil s pivom in viskijem

Drugi dan festivala Pivo in cvetje v Laškem je postregel z največjim tujim imenom letošnje izdaje, Tonyjem Hadleyjem, veliko zvezdo iz 80. let, predvsem po zaslugi zasedbe Spandau Ballet. Pred njim pa so glavni oder ob Savinji zavzeli Šank Rock, Dan D in RoMa Child.

Potem, ko je prvi dan letošnje 59. edicije festivala Pivo in cvetje minil v znamenju dobro razpoloženega Gibonnija, vedno žurersko razpoloženih Mi2, za hip-hopersko-evrovizijske vibracije pa sta poskrbela Masayah in popularni Baby Lasagna, se je petkov večer okoli 20. ure, pred tem se je pošteno ulilo in celo poškodovalo nekatere dele prizorišča, pričel s priljubljenimi novomeškimi rokerji Dan D, ki vedno poskrbijo za dobro vzdušje. Ljudje so tudi tokrat z njimi družno prepevali njihovi "ljudski" himni kot sta Voda in Čas. Tokac in druščina so v elektrificirani različici naravnost briljantni in so bili dobra uvertura prijetno ohlajenemu večeru.

64-letni Tony Hadley je zaslovel s skupino Spandau Ballet, njegov glas pa je še vedno v odlični formi. FOTO: Miro Majcen icon-expand

RoMa Child, rockerski tandem dveh prekaljenih glasbenih mačkov, Martina Štibernika in Romana Rateja, je ponudil pol urice čistokrvne rock lekcije kitare in bobnov, ter pokazal, da se dobro znajde tudi na večjih in ne zgolj klubskih odrih, saj bosta kmalu nastopila tudi na prihajajočem Castle Kolpa festivalu. Bolj zabavljaški oder Burin je prvi dan med drugim ponudil Marka Vozlja in Dejana Dogaja, drugi dan pa je tam žurko pričel Simon Vadnjal, nadaljevala pa je prva diva domače popevkarske scene Helena Blagne, zabavo pa je nato zaključil Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami.

Hadley pri pesmi Through the Barricades tradicionalno nazdravi z viskijem, pri pesmi True pa s pivom. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Seveda skoraj noben festival ne mine brez njihovega "hišnega benda" Šank Rocka, ki je nastopil v dokaj prestižnem osrednjem času, ko se je, roko na srce, pod glavnim odrom zbralo tudi največ ljudi. S pevcem Matjažem Jelenom so prepevali hite kot so Jaz nimam noč za spanje, Rockerji, Laški pir, Metulj in Pravljica o mavričnih ljudeh. Zasedba, ki je že praznovala 40-letnico obstoja, še vedno vrhunsko obvladuje žive nastope, seveda pa je Laško, poleg Velenja, njihov drugi dom, obenem pa so, kot nam je zaupal Jelen, bili tudi začetniki rockanja v Laškem.

Odlični Šank Rock so že prave legende in hkrati rock botri festivala v Laškem. FOTO: Miro Majcen icon-expand

"Pred letom 1992 je bilo dejansko samo pivo in cvetje, potem pa sva s prijateljem z Jožetom Sadarjem mlajšim rekla, da bi na šolsko igrišče pripeljala pivo, cvetje in rokenrol, kar sva tudi naredila. Tako je nastala zgodba o rocku tudi v Laškem, na kar sem ponosen, igrale pa so zasedbe, od Lačni Franz, Californie, Don Mentony, pa do Šank Rocka. Takrat smo posneli tudi koncertni album V živo ... na mrtvo. Posneli smo tudi pesem Laški pir, ki se je prijela pri ljudeh. Zanimivo pa je, da tudi ko smo izrazili željo, da kako leto ne bi igrali v Laškem, ker smo mislili, da nas imajo ljudje dovolj, a smo vedno nastopili na vztrajanje organizatorjev. Še vedno traja in upamo, da bo tako tudi ostalo," nam je zadovoljno razložil Jelen.

Tokac je z Dan D dvignil temperaturo v Laškem. FOTO: Miro Majcen icon-expand

A veliko ljudi je čakalo na osrednje ime letošnjega festivala, 64-letnega britanskega pevca Tonyja Hadleyja, ki je pred leti dokočno prekinil sodelovanje s skupino Spandau Ballet. Čilega in skoraj dva metra visokega pevca, ki je vedno brezhibno urejen in nastopa v suknjiču, spremlja njegov Fabulous TH band, v katerem je na klaviaturah tudi sin legendarnega Ricka Wakemana.

RoMa Child je čistokrvno-sveži rock randem Martina Štibernika in Romana Rateja. FOTO: Profimedia icon-expand

Hadley je na oder prišel s pivom in nazdravil z občinstvom, ki se je ob pol enih zjutraj (žal) precej razredčilo. A brezčasno ikonične pesmi izpred izpred desetletij so ob njegovem mogočnem in krepkem vokalu naravnost zasijale. Začel je za začetku kariere Spandau Ballet, in sicer s To Cut a Long Story Short, nato pa nanizal Highly Strung, Only When You Leave, I'll Fly For You ter Round and Round, ki jih je zapel s takim žarom, lahkoto in profesionalnostjo, da mu lahko samo snamemo klobuk in se mu poklonimo. Vmes je zapel tudi nekaj pesmi iz samostojne kariere, ob skladbi Through the Barricades, z zgodbo Romea in Julije, pa je tradicionalno nazdravil z viskijem, zasedba pa je poskrbela za mogočno, podaljšano verzijo pesmi, za katero je dejal, da mu je najljubša pesem v karieri.

Razigrano občinstvo je uživalo v glasbi, pivu, pri kom pa so zagotovo sledile tudi "rožice" .... FOTO: Miro Majcen icon-expand

Kdo se morda spomni tudi pesmi Chant No. 1 z njihovih začetkov, a najslajše je za marsikoga prišlo na samem koncu, ko je s tolkalko v duetu izvedel (verjetno) največji hit True, nazdravil s pivom, ter še en favorit, Gold, ko je oder zasijal v soju rumeno-zlatih odtenkov. Za konec pa so prihranili pesem Queenov, We Are The Champions, Tony je med drugim prijatelj z Rogerjem Taylorjem, poznal in nastopil pa je tudi z legendarnim Freddiejem Mercuryjem, s katero so simbolično, v složnem prepevanju sklenili uro in pol dolg, vrhunsko izvedeni repertoar.

