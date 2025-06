6pack Čukur: Danes ustvarjam glasbo, ki sprošča in nasmeje

6pack Čukur glasbo vidi kot način izražanja zabave in pozitive. Čeprav se je v svojih začetkih včasih dotikal družbene kritike, se je to z leti spremenilo. "Uporništva v glasbi sem se kar nekaj let nazaj naveličal. Danes ustvarjam glasbo, ki sprošča in nasmeje," je povedal. In takšen je tudi nov singel Kopalnico ima 2, ki opozarja tudi na pomanjkanje dobrih obrtnikov. Kot učitelj praktičnega pouka keramičarstva na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor vsak dan spremlja, kako zelo primanjkuje usposobljenih keramičarjev. "Moje poslanstvo je, da navdušim mlade za mojstrsko delo, ki se ga ne smemo sramovati, temveč biti ponosni nanj," poudarja 6pack Čukur, ki je ugotovil, da lahko z učenjem, mladim vcepi ponos do dela z rokami.