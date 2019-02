70 let rocka in rolanja: Aki na odru presenetil Benča

Janez Bončina Benč je nedavno obrnil 70 let in kot se spodobi in je najbrž tudi pravično, je priredil jubilejni koncert s številnimi gosti in sodobniki. Z Benčem sta zapela tudi Neca Falk in Aki Rahimovski, vokalist Parnega valjka.

Benč je v Cvetličarni z energičnim nastopom in kupom gostov proslavil aktivnih 70 let. FOTO: Miro Majcen

Janez Bončina Benč, letnik 1948, je zagotovo legenda jugoslovanske in slovenske rock scene. Z zasedbami Helioni, Srce in Mladi levi je v v šestdesetih zasadil korenine slovenskemu pop rocku, z elitnimi jugoslovanskimi glasbeniki pa leta 1975 osnoval skupino September. V zasedbi so združili tako rock kot jazz, odmevali pa so tudi v mednarodnem prostru in bili ambasadorji jugoslovanskega rocka v tujini. Gostovali so od Sovjetske zveze, Nemčije, Belgije, Italije, pa do Kube, Francije in ZDA.

Benč je v izvrstni pevski in fizični kondiciji. FOTO: Miro Majcen

Benčina je vsekakor človek, ki zna pripraviti spodoben sprehod skozi čas. Dejstvo je, da me je pot "prekrižalo" veliko izrednih glasbenikov, s katerimi je sodeloval, se proprijateljil in pravi, da bo to trajalo "vse do smrti in naprej". Na oder je tako povabil bend Karamela, v katerem soZlati klun,Jadran Ogrin, Goran Velikonja inMarjan Malikovič. Potem pa šeJanija Modra, Primoža Grašiča, za ritem sekcijo sta skrbela bobnarŽiga KožarinJani Hace na baskitari. Mladi Nejc Škoficje navdušil na klaviaturah, legendarni Tihomir Pop Asanovič pa na orglah Hammond. Za saksofon je poprijel prekaljeni Tadej Tomšič, manjkal pa ni niti Braco Doblekar, izreden glasbenik, vokalist, zaščitni znak glasov skupin September, Srce, The Generals, kdo pa se ga spomni tudi iz Hazardov.

Spoštovanje Neci Falk. FOTO: Miro Majcen

LegendarnaNeca Falk je dostojanstveno in glasovno brezhibno odpela pesem Z več plati, pri kateri je svojo basovsko virtuoznost pokazal Hace, da je bil "štimung" ves čas pravi, pa so poskrbele uspešnice, ki jih je večina znala na pamet. Že res, da je bila starostna zasedba obiskovalcev večinoma nad 50 let, a so bili vmes posejane tudi mlajše generacije, ki cenijo dobro glasbo in se zavedajo domačih rockerskih korenin na najvišjem nivoju. Vsem so še tako zlahka z jezika pesmi kot Navali narod na gostilne, V veri da boš srečna, Poet, Maja z biseri, Kadar ognji dogorijo, Ob šankuinTa noč je moja,ter celo zimzelene Gvendolina, Zlata obalainDomovino moja.

Benč in Aki sta stara rockerska prijatelja. FOTO: Miro Majcen

Benč za svoja leta ostaja v izredni formi, na odru pije samo še vodo in radler, deluje pa vitalno in mladostno. Njegov glas in svojevrstna karizma ostajata nedotaknjeni, leta pa mu prav tako niso pretirano škodila, saj je še vedno vulkan energije. "Energije se ne da naučiti, v sebi imaš ali pa nimaš ta klic divjine. Nimam občutka ali sem star tisoč let ali deset, zgolj poslušam srce, dušo, opazujem ljudi, izmenjujem energije z njimi. Ljudje bi si morali vzeti več časa zase, za bližnje in prijatelje, se več družiti in ne le hiteti," nam je zaupal.

Benč je dokaz, da rokenrol ostane v človeku, ne glede na leta. FOTO: Miro Majcen

Večer rock in rolanja se je zaključil s presenečenjem, saj je na oder stopil sam Aki Rahimovski, pevec Parnega valjka, ki je zapel z Benčem in tako izrazil čast in spoštovanje kolegu ob njegovem jubileju, hkrati pa pokazal, da mu zdravje spet služi do te mere, da lahko nastopa na odru. Eno pa je gotovo, če bo Benč nadaljeval v takem slogu kot do zdaj, ga bomo zagotovo poslušali tudi pri osemdesetih. Droge so tako izpuhtele, seks je primeren letom, ostalo pa je preklemano veliko rokenrola. In v to s(m)o se lahko prepričali vsi navzoči, ki s(m)o Benča poslušali in pospremili ob tokratnem jubilejnem koncertu.