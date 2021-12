75 let legendarne Patti Smith

Ameriška pevka praznuje 75. rojstni dan. Legendarne glasbenice se že od izida prvenca Horses leta 1975, ki je zamajal glasbeno sceno, drži vzdevek mama, botra, babica punka. Smithova, ki je v New York prišla leta 1967 z le nekaj dolarji v žepu, je pred dnevi prejela tudi posebno priznanje župana New Yorka.

Patti Smith se je rodila v Chicagu v ameriški zvezni državi Illinois. Mladost je preživela v New Jerseyu, od leta 1967 je bivala v New Yorku, leta 1969 v Parizu. Leta 1971 je s kitaristom Lennyjem Kayem in pianistom Richardom Sohlom v New Yorku predstavila svoje pesmi.

icon-expand Patti Smith se je rodila 30. decembra 1946. FOTO: Profimedia

Leta 1975 je ustanovila skupino The Patti Smith Group in posnela svoj prvi album Horses. Leta 1978 je izdala album Radio Ethiopia, dve leti kasneje pa svoj najbolj uspešen album Easter, v katerem je tudi njena najbolj poznana pesem Because of the Night. Po albumu Wave (1979) je skoraj za deset let prekinila kariero ter se posvetila vzgoji otrok in pisanju.

Leta 1988 je predstavila album Dream Of Life, v 90. letih minulega stoletja pa je pisala predvsem filmsko glasbo in kratko prozo. Leta 1996 je posnela album balad Gone Again, naslednje leto pa rock album Pece And Noise; oba pričata o njenem razvoju v poglobljeno in angažirano interpretinjo. Leta 2020 je izšel njen zadnji album Peradam. Album je navdihnil roman francoskega pisatelja Reneja Daumala, v katerem je pisal o peradamu – kristalnem kamnu, ki razkrije globoke resnice le tistim, ki so bili na duhovni poti iskreni. Pevka je dvakrat nastopila v Ljubljani, leta 2001 in nato ponovno leta 2015.

icon-expand Patti Smith na koncertu v Trstu FOTO: Miro Majcen

Pevka je napisala tudi več knjig, med njimi sta v slovenščino prevedeni Pač mulca in Sanjarjenja, je pa tudi avtorica del Witt, Babel, The Coral Sea, Auguries of Innocence, M Train ter Devotion. Leta 2005 ji je francosko ministrstvo za kulturo podelilo visoko državno odlikovanje komandir francoskega reda umetnosti in literature, leta 2007 je bila sprejeta v dvorano slavnih rock'n'rolla, leta 2020 pa je prejela nagrado Ameriškega centra Pen za izjemen doprinos k ameriški literaturi. Glasbenica se ves čas odziva tudi na globalne probleme, zadnja leta opozarja predvsem na ekološko katastrofo. Po poročanju tujih medijev je Patti Smith v začetku tedna prejela ključ mesta New York. "Patti je navdahnila veliko ljudi, pomagala oblikovati umetniško in v mnogih pogledih tudi politično gibanje. Njeno delo v vlogi glasbenice, pevke, piske besedil in aktivistke je mnogim ljudem pokazalo pot," je na dogodku povedal župan De Blasio.