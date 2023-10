Osemletni Aleksej Gačnik Verk: Želim si postati profesionalni rock glasbenik

Aleksej Gačnik Verk ima komaj osem let, pa se lahko pohvali z drugim mestom na mednarodnem festivalu Zvezdički. Pa ne le to, mladenič je nastopal tudi na nedavnem finalnem izboru za Miss Slovenije 2023, kjer je s svojim suverenim nastopom preprosto navdušil. Sin glasbenika Saša Gačnika in podjetnice Jelke Verk ima prav tako že jasno začrtane življenjske cilje – želi postati profesionalni rock glasbenik.

Aleksej Gačnik Verk je z glasbenim svetom povezan že od malega, saj je njegov oče znani slovenski glasbenik Sašo Gačnik. Osemletni fant pogumno stopa po poteh družinske tradicije in se lahko pohvali s sodelovanjem na festivalu v tujini in nastopom na lepotnem tekmovanju, kljub svoji mladosti pa že ve, kaj si želi početi v življenju. "Želim postati profesionalni rock glasbenik," je povedal.

icon-expand Osemletni Aleksej v družbi očeta Saša Gačnika in mame Jelke Verk. FOTO: osebni arhiv

Mladenič je nedavno sodeloval na mednarodnem festivalu Zvezdički v Makedoniji, kjer si je med 23 izvajalci iz 11 držav pripel odlično drugo mesto. Aleksej je kot najmlajši udeleženec zastopal Slovenijo in navdušil strokovno žirijo. "Na festivalu je bilo super, ker sem dobil nove prijatelje iz drugih držav, imel tri nastope in me je slišalo veliko novih ljudi. Naučil sem se tudi malo govoriti in razumeti srbsko. Še kdaj bom šel na kakšen festival," je povedal mladi pevec, ki je nastopil s svojim prvim singlom z naslovom Črn dan, bela noč.

Sin znane podjetnice Jelke Verk je svojo prvo pesem predstavil že septembra, ko je nastopil na finalni prireditvi Miss Slovenije 2023 v Radljah ob Dravi in prejel bučen aplavz. Pri pesmi Črn dan, bela noč je sodeloval tudi kot soavtor. "Kot starša, mentorja in producenta mu z Jelko nudiva oporo in podporo pri uresničevanju zastavljenih ciljev, vendar se mora za to potruditi. Vedno poudarjava, da je pomembno, da razume sporočilo ter se skozi ustvarjalnost čim več nauči. Zato je bil Aleksej aktivno vključen v celoten proces nastanka pesmi in je tudi njen soavtor," je povedal njegov oče Sašo.