80 let legendarnega glasbenika Cliffa Richarda

Cliff Richard, s pravim imenom Harry Rodger Webb, se je rodil 14. oktobra 1940 v Britanski Indiji. Kasneje se je še kot otrok z družino preselil v Veliko Britanijo. Prvič je na vrhu britanske lestvice zasijal 31. julija leta 1959 s pesmijo Living Doll. Pozneje so se v vrhove lestvic uvrstile še uspešnice, kot so Summer Holiday, We Don't Talk Anymore, Mistletoe & WineinThe Millennium Prayer. Med njegovimi uspešnicami velja omeniti šeThe Young Ones in Congratulations, s katero je leta 1968 osvojil drugo mesto na Izboru za pesem Evrovizije.