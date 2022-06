80 let legendarnega Beatla Paula McCartneyja

Lani so se McCartney in The Beatles vrnili v središče pozornosti zaradi osemurnega dokumentarnega filma Get Back režiserja Petra Jacksona o nastajanju njihovega albuma Let It Be iz leta 1970. Ob njegovem 80. rojstnem dnevu so britanski mediji poročali, da bi ga lahko povišali v lorda, potem ko je že prejel naziv viteza.

Skupina je sprožila t. i. beatlemanijo s privlačnimi melodijami in pesmimi, kot so Love Me Do, Please Please Me, A Hard Day's Night, Let It Be, And I Love Her, Yesterday in Yellow Submarine, a se je zaradi ustvarjalnih razlik med McCartneyjem in Lennonom, ki sta bila glavna avtorja skupine, leta 1970 razšla. V zgodovini popularne glasbe The Beatles veljajo za najbolje prodajano zasedbo, saj je njihova založba EMI ocenila, da so doslej prodali več kot milijardo plošč in kaset. Od nekdanje slavne liverpoolske četverice je živ še Starr.