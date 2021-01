80 let legendarnega glasbenika Neila Diamonda

Neil Diamond se je rodil 24. januarja leta 1941 v New Yorku. Studijski prvenec The Feel of Neil Diamond je izdal leta 1966 in že takoj očaral občinstvo z uspešnicami Solitary Man, Cherry, CherryinOh No No. Glasbenik je v 60. in 70. letih oboževalce navduševal s skladbami, kot staSweet Caroline in Song Sung Blue,in se tako zapisal v zgodovino.