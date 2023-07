80 let Micka Jaggerja: Samo rokenrol, a mu je všeč!

Mick Jagger je frontman največjega rokenrol benda na svetu in ga ni treba posebej predstavljati. A ob njegovi 80-letnici smo se zazrli v njegovo mladost, njegovo kariero, tudi samostojno, njegovo filmografijo, živahno zasebno življenje, njegove izjave, vpliv in zapuščino in tudi nekatere mite, ki že dolgo krožijo o njem in njegovi zasedbi The Rolling Stones.

Jaggerjeva mladost 1943 leta rojeni Michael Philip Jagger je zrasel v buržoaznem okolju, saj je bila njegova mama Eva avstralskega rodu, oče Joe pa učitelj telovadbe, ki mu je že zgodaj vcepil smisel za dobro telesno pripravljenost in pripadajočo disciplino. Strogo dieto in neverjetno fit videz in gibčnost pa je ohranil vse do današnjih dni, kar je svojevrsten čudež, po drugi strani za zagotvo dobro premišljen proces vadbe, prehrane in najboljše možne zdravstvene oskrbe vseh možnih vrst.

icon-expand Mick Jagger se je 26. julija 1943 rodil kot Michael Philip Jagger. FOTO: Miro Majcen

Jagger je imel sicer že v šoli, kot najstnik, videz upornika, saj je nosil kavbojke in dolge lase. Bil je povprečen košarkar, na splošno pa je hitro obupal pri stvareh, ki mu niso najbolje uspevale. A še preden se je poslovil od košarke, je naredil nekaj, kar je spremenilo tok njegove pevske kariere. Med posebej energično tekmo si je odgriznil delček konice jezika, ki pa ga je za povrhu še pogoltnil, preden je sploh ugotovil, kaj se pravzaprav dogaja. Po tem incidentu menda ni spregovoril teden dni, člani njegove takratne glasbene zasedbe Blue Boys pa so bili zaskrbljeni, da je z njegovo kariero konec. A ko je spet odprl usta in zapel, so bili šokirani, saj je njegov glas pridobil na robatosti, postal bolj grob in pristen, bolj ulični. "Vsi smo se spraševali, ali je z njegovim petjem konec, saj je bil slišati čudno, nekako tako kot zdaj, a morda je bila to najboljša stvar, ki se je Micku lahko zgodila," je povedal Dick Taylor, kolega iz omenjene zasedbe. Mick je vseeno ostal prikrit intelektualec, ki je oboževal klasično glasbo kot tudi avtorje kot so Blake, Baudelaire, Rimbaud ter biografije poznanih osebnosti 19. stoletja, kakršen je bil npr. Abraham Lincoln. Sanjal je celo o karieri poslovneža, ne glasbenika, piše v knjigi Mick avtor Christopher Andersen. A ko se je začel družiti s študenti umetnosti in razpravljati o vsakršnih stvareh, ob obveznih vrčkih piva, je Mike nenadoma postal Mick in nič ni bilo več kot prej. Še posebej, ko je nekega decembrskega jutra leta 1961 srečal Keitha Richardsa na železniški postaju v Dartfordu. Keith je imel na rami kitaro, Jagger pa kup gramofonskih plošč Chucka Berryja, Little Walterja in Muddyja Watersa. "Nemogoče, da se ob takem glasbenem izboru ne bi ujela," je kasneje usodno srečanje komentiral Richards. Zanimivo je namreč bilo, da Berryjeve plošče na Otoku takrat sploh še niso izšle, Jagger pa jih je dobil od založbe Chess Records, kamor je pisal, da so mu jih poslali naravnost iz Čikaga. "Bila sva rojena brata, po naključju od različnih staršev," se je pošalil Keith in legenda je bila rojena.

icon-expand Jagger velja za enega najvplivnejših frontmanov v zgodovini rokenrola, po katerem se zgledujejo mlajše generacije rockerjev. FOTO: Miro Majcen

Dame in gospodje, The Rolling Stones! The Rolling Stones so nastali v Londonu leta 1962. V prvi stalni zasedbi so bili vodja skupine Brian Jones (kitara, orglice, klaviature), Mick Jagger (vokal, orglice), Keith Richards (kitara, vokal), Bill Wyman (baskitara), Charlie Watts (bobni) in Ian Stewart (klavir). Stewarta so se iz zasedbe rešili leta 1963, saj so menili, da ne spada v skupino, čeprav je kot pogodbeni glasbenik z njimi sodeloval vse do smrti leta 1985. Glavna avtorja pesmi sta postala Jagger in Richards, Andrew Loog Oldham pa je stopil na mesto njihovega menedžerja. Jones je po nekaj turbulentnih letih skupino zapustil manj kot mesec dni pred svojo smrtjo leta 1969, ko ga je že zamenjal Mick Taylor, ki je v zasedbi igral do leta 1974. Naslednje leto je njegovo mesto prevzel Ronnie Wood, ki se je kljub dejstvu, da je bil "novi mulec", dobro ujel v kitarskem tandemu s Keithom. Od Wymanovega odhoda leta 1993 do Wattsove smrti leta 2021 je skupina nadaljevala kot kvartet, z Darrylom Jonesom, ki je igral baskitaro na turnejah in na večini studijskih posnetkov, Steve Jordan pa je po Wattsovi smrti sedel za bobne. Ker od leta 1963 uradno niso imeli klaviaturista, so se na tem mestu zvrstili Jack Nitzsche (1965–1971), Nicky Hopkins (1967–1982), Billy Preston (1971–1981), Ian McLagan (1978–1981) in Chuck Leavell, ki z njimi sodeluje vse do danes, več kot štiri desetletja. The Rolling Stones so bili na čelu britanske invazije skupin, ki so postale priljubljene v ZDA leta 1964 in so jih identificirali z mladostno in uporniško kontrakulturo šestdesetih let. S koreninami v bluesu in zgodnjem rokenrolu so sprva igrali priredbe, a kmalu postali uspešni z lastnim materialom, s pesmimi kot so (I Can't Get No) Satisfaction, Ruby Tuesday, Paint It Black, Street Fighting Man, itd. Med njihovimi albumi velja omeniti Aftermath (1966), psihadelično eksperimentalno mojstrovino Their Satanic Majesties Request (1967), k bluesovskim koreninam so se vrnili na Beggars Banquet (1968) ter nato postregli s trojčkom konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih (Let It Bleed, Sticky Fingers, Exile on Main St.), ki velja za najboljše delo skupine, njihovo t. i. zlato dobo, ko so jih tudi prvič poimenovali za "največjo rokenrol skupino na svetu". Pozabiti pa ne gre niti na ploščo Goat's Head Soup (1973), na katerem je brezčasna balada Angie.

icon-expand Stonesi so konec avgusta leta 2021 izgubili bobnarja Charlieja Wattsa (skrajno desno). FOTO: Miro Majcen

V sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja so izdali albume It's Only Rock 'n Roll (1974), Black and Blue (1976), Some Girls (1978), Emotional Rescue (1980) in Tattoo You (1981), ki so bili bolj ali manj uspešni, dokler jih leta 1989 izdani album Steel Wheels, ki so ga promovirali z veliko turnejo Urban Jungle, ni izstrelil v stadione in arene po vsem svetu, zasedba pa vse do danes ostaja ena največjih koncertnih atrakcij v živo. Do leta 2007 so tako imeli štiri od petih najbolj dobičkonosnih koncertnih turnej vseh časov: Voodoo Lounge Tour (1994–1995), Bridges to Babylon Tour (1997–1998), Licks Tour (2002–2003) in A Bigger Bang (2005–2007). V 90. letih so izdali albuma Voodoo Lounge (1994) in Bridges to Babylon (1997), v novem tisočletju pa A Bigger Bang (2005) in Blue & Lonesome (2016), ki je postal njihov dvanajsti album številka ena v Združenem kraljestvu. Leta 1989 so bili Stonesi sprejeti v Alejo slavnih rokenrola (Rock and Roll Hall of Fame), revija Rolling Stone jih je uvrstila na četrto mesto na seznamu "100 največjih izvajalcev vseh časov", prodali so okoli 200 milijonov plošč. Izdali so 30 studijskih albumov, 23 koncertnih plošč in številne kompilacije. Jagger je vedno veljal za inovatorja v Stonesih, saj je skrbel za nenehno moderniziranje, da so sledili novim glasbenim trendom in producentom, ki so prilagajali njihov zvok modernejšim časom. Richards je bil sicer ves čas prepričan, da je njihova moč prav v njihovih ritem in blues koreninah. Oba sta bila prepričana v svoj prav, a sta se vedno nekako sporazumela, čeprav so nekateri tudi prepričani, da je bilo prav njuno dinamično razmerje, jin in jang, ključnega pomena za njihovo neverjetno obstojnost.

Samostojna in filmska kariera Verjetno je prav Mickova samostojna kariera ena tistih stvari, ki so povzročile največ dolgotrajne bojazni , sploh s strani njegovega kolega Keitha. Jagger je zaigral v desetih filmih, v dokaj pozabljenem avstralskem vesternu Ned Kelly (1970), nekoliko bolje jo je odnesla kriminalna drama Performance istega leta, sebe je zaigral v parodiji All You Need is Cash (1978), kot tudi v Running Out of Luck. Morda se ga kdo še najbolje spomni iz ZF filma Freejack (1992), ko je igral ob boku Emilia Esteveza, Anthonyja Hopkinsa in Rene Russo, četudi film ni bil velika uspešnica, pojavil pa se je še v filmih Bent, Enigma in The Bank Job, ter v nekoliko večjih vlogah v drami The Man from Elysian Fields (2001) ter trilerju The Burnt Orange Heresy (2019). Posnel je štiri samostojne albume, prvega She's The Boss leta 1985, s katerega so znane pesmi in predvsem zanimivi videospoti za pesmi Just Another Night, Lucky in Love ter Hard Woman. Album je delno produciral hitmejker Nile Rodgers (Chic), ki je pred tem poskrbel tudi za ponovno oživljeno kariero Davida Bowieja z albumom Let's Dance. Drugi album Primitive Cool je posnel dve leti kasneje, z njega je poznana pesem Let's Work, a ga ni uspel ravno pretirano proslaviti kot samostojnega glasbenika in pevca.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Za najuspešnejši samostojni album velja Wandering Spirit iz leta 1993, ki ga je produciral Rick Rubin, na njem pa je sodeloval z Lennyjem Kravitzom in Fleajem iz Red Hot Chili Peppers. S plošče so poznane pesmi Sweet Thing, Out of Focus, Don't Tear Me Up, Wired All Night ter Use Me, priredba Billa Whithersa, pri kateri poje tudi Kravitz. Kravitz mu je poleg Wycleffa Jeana in Roba Thomasa (Matchbox 20) pomagal ustvariti tudi četrti album Goddess in the Doorway (2001), s katerega poznamo pesem God Gave Me Everything, a tako pesem kot album nista dosegla vidnejšega uspeha. Jaggerjeve ženske Jagger naj bi nedolžnost izgubil kot strežnik v bolnišnici za duševne bolezni Bexley Mental Hospital, ker so starši od njega zahtevali, da si mora sam plačevati stroške med študijem. Menda se je tam trlo nimfomanskih sester in pacientk, tako naj bi tudi mladega Jaggerja v omaro med rjuhe potisnila neka italijanska medicinska sestra, kjer naj bi tudi izgubil nedolžnost, v neavtorizirani biografiji piše Andersen. In ne glede na dejstvo, da so ga nekatera dekleta v mladosti imela za "grdega", je vedno našel način, da se jim je približal ali jih tako ali drugače očaral. Eno prvih deklet je bila novinarka revije New Musical Express Chrissie Shrimpton, kasneje tudi njihov PR-ovka, s katero je bil tri leta. Odnos s precej nevrotičnim dekletom je opisal v pesmi kot sta Stupid Girl in 19th Nervous Breakdown, konec leta 1966 se je Chrissie celo predozirala, Mick pa ni želel plačati njenega zdravljenja. Kasneje je celo skušala prodati njuna ljubezenska pisma tabloidom, a brez uspeha. Z Marianne Faithfull sta bila tipičen par, ki je ponazarjal vrednoste 60. let prejšnjega stoletja, saj se nista poročila, leta 1968 pa je celo zanosila, vedno bolj dolgolasi Jagger pa je veljal za nekoga, ki je pokvaril prej docela nedolžno dekle. Mick ji je pomagal pri solokarieri, saj je posnela Stonesovsko pesem As Tears Go By leta 1964, ter celo bikersko-mehki pornič Dekle na motociklu (1968), kar je potrdilo propad njene moralnosti, skupaj s splavom in poskusom samomora v Avstraliji leta 1969. Jagger je ni hotel vzeti nazaj, pravi propad zanjo pa se je nadaljeval v sedemdesetih, ko se je precej zredila, postala narkomanka, izgubila pa je tudi skrbništvo nad sinom Nicholasom iz zakona z nekdanjim možem Johnom Dunbarjem. V poznih sedemdesetih je poskrbela za neverjeten povratek z albumoma Faithless in Broken English, ko se je na novo predstavila z "globoko prekajenim" glasom, ki je nakazoval njeno trdoživost in voljo po preživetju. Navdihnila je pesmi Let it Bleed, You Can't Always Get What You Want in Sister Morphine.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Zanimivo pa je, da je bila manekenka Anita Pallenberg tista, ki je ima pravzaprav največjo vlogo med člani Stonesov, saj je bila tako z Brianom Jonesom, Mickom Jaggerjem kot s Keithom Richardsom. Jonesa je spoznala leta 1965, ko sta postala glamurozen par, nekakšni kulturni ikoni, čeprav oba z velikimi egi in vzkipljivimi značaji. Po pretepu ga je zapustila in uteho našla v Keithu, s katerim se je zdelo, da je našla pravo ljubezen, zaradi katerega je opustila manekenstvo in filmsko kariero. Kar pa ji ni preprečilo, da ne bi imela afere z Mickom na snemanju filma Performance, kar je bežno ogrozilo obstoj Stonesov. Navdihnila je pesmi kot so You got the Silver, Wild Horses, Coming Down Again in All About You. Prva in uradno edina Jaggerjeva žena je postala Bianca Perez Moreno de Macias, nikaraška lepotica, ki jo je Mick spoznal leta 1970 v Parizu. Sredi popolnega kaosa sta se poročila maja leta 1971, saj sta spregledala člen v francoskem zakonu, da lahko kdor koli prisostvuje poroki v javni stavbi. Jagger ji je sicer zjutraj na dan poroke dal za podpisati predporočno pogodbo, kasneje pa je izjavila, da je bil to najbolj grozen dan njenega življenja, čeprav je bila že noseča s hčerko Jade, ki se je rodila oktrobra istega leta. Bianca je bila sicer redna gostja na takratni družabni sceni, predvsem v newyorškem Studiu 54, tehnična ekipa Stonesov pa je ni marala, saj ji je dala nadimek "Bianca the Wanker", čeprav ji je uspelo ob ločitvi od Jaggerja dobiti rekordno vsoto, poskus preboja v igralske vrste pa je bil klavrno neuspešen. Kasneje se je raje ukvarjala z aktivizmom in dobrodelništvom, navdahnila pa je pesem Respectable in menda še kopico drugih na albumih Exile on Main St., Sticky Fingers in Goat's Head Soup. Visokoraslo teksaško manekenko Jerry Hall je Jagger srečal leta 1976 na koncertu v londonskem Earl's Courtu, čeprav je takrat še hodila z Bryanom Ferryjem iz Roxy Music. Hallova je zrasla v družini s štirimi sestrami in očetom alkoholikom. Ferryja je zapustila leta 1979, ko je začela hoditi z Jaggerjem in dolgo časa je veljala za ljubezen njegovega življenja. Neuradno sta se poročila na Baliju šele leta 1990, zvezo pa razveljavila leta 1999. Hallova je znana tudi po nasvetu, ki naj bi ji ga dala mama, in sicer, kako obdržati moškega: da moraš biti pomočnica v dnevni sobi, kuharica v kuhinji in kurba v spalnici. Hallova je o Micku dejala, da "nihče ne ve več o modi in lepoti", hkrati pa je njegov apetit po mlajših ženskah razdrl njuno 20-letno zvezo. Posvetili so ji pesem Miss You, svoje obžalovanje pa naj bi Jagger opisal tudi v (menda) avtobiografski pesmi Biggest Mistake na albumu A Bigger Bang. Z Jaggerjem imata štiri otroke, ki sta jih poimenovala Elizabeth Scarlett (rojena 1984), James Leroy (rojen 1985), Georgia May (rojena 1992) in Gabriel Luke (rojen 1997). Že med zvezo s Hallovo je imel afero z italijansko manekenko Carlo Bruni, ki je kasneje postala prva dama Francije, saj se je leta 2008 poročila s takratnim predsednikom Nicolasom Sarkozyjem. Zveza s Hallovo je šla rakom žvižgat, ko se je razvedelo, da je imel afero tudi z brazilsko manekenko Luciano Gimenez, ki je zanosila z njegovim sedmim otrokom Lucasom, ki se je rodil leta 1999. Med letoma 2000 in 2001 je bil Jagger v zvezi z britanskim modelom Sophie Dahl, sicer pa naj bi bili med njegovimi štiri tisoč ženskami, kot mu jih pripisujejo, tudi igralki Janice Dickinson ter Angelina Jolie.

icon-expand Pevec ima osem otrok s petimi ženskami. Nedavno se je zaročil s 43 let mlajšo balerino Melanie Hamrick. FOTO: Miro Majcen

Jagger je bil v zvezi z modno oblikovalko L'Wren Scott od leta 2001 do njenega samomora leta 2014. Zapustila mu je celotno premoženje, njej v čast pa je ustanovil štipendijo na londonskem kolidžu Central Saint Martins. Od leta 2014 je Jagger skupaj s 43 let mlajšo izbranko, zdaj 36-letno balerino Melanie Hamrick, ki jo je spoznal na koncertu v Tokiu, skupaj pa imata šestletnega sina Deverouxa. Po devetih letih zveze, sta v začetku letošnjega julija letos svetu sporočila, da sta se zaročila. Ali bo zaroki sledila tudi poroka, pa bomo videli. Jagger ima sicer osem otrok s petimi ženskami ter je tudi petkrat dedek in trikrat pradedek. Gojil je tudi dolgoletno prijateljstvo z britansko princeso Margareto, sestro kraljice Elzabete II., s katero je rad žuriral, prav zato ga je kraljica menda sovražila in se leta 2003, ko so Micka v Buckinghamski palači povišali v viteza in je dobil naziv Sir Mick, pomenljivo izognila srečanju z njim, saj je bila odsotna. Pet znamenitih mitov o Stonesih: 1. KEITHOVA TRANFUZIJA KRVI Veliko tračev smo lahko slišali na temo, kako naj bi si Richards, ki si seveda to lahko privošči, večkrat dal zamenjati kri, da je lahko "čist" odšel na turnejo. Govorice naj ne bi bile resnične, saj naj bi se trde droge relativno hitro odstranile iz človeškega telesa (24 do 48 ur), bolj je težava v abstinenčni krizi in kako jo določeni človek prenaša in se z njo kosa. Saj naj bi slednje bilo tisto, za kar mora človek na terapijo, ne pa tranfuzija krvi. To je zanikal tudi Richards sam, čeprav so bile nadaljnje govorice v smislu, da je Richards prav zaradi tega "zdravila" postal še bolj brezbrižen, češ, da si lahko privošči tudi droge, saj ima lahek način, kako se jih lahko ob katerem koli trenutku znebi. 2. HELL'S ANGELS KOT VARNOSTNIKI NA KONCERTU V ALTAMONTU Dejstvo je, da so na njihovem koncertu v Altamontu leta 1969 umorili temnopoltega Mereditha Hunterja, mnogi pa so neposredno krivili prav Stonese, ki so za varnostnike na koncertu izbrali motoristično bando Hell's Angels. Skupina naj tako naivno ne bi verjela, da v novem družbenem redu ni treba, da za varnost skrbijo "svinje" (policija), kot je bilo to v navadi doslej. Sklepanje je imelo podlago v dejstvu, da so Stonesi podobno naredili že pet mesecev prej na koncertu v londonskem Hyde Parku. V bistvu pa so jim Hell's Angelse predlagali The Grateful Dead, čeprav ne bi bilo treba sprejeti njihovega predloga. Ironično pa je dejstvo, da so se prav The Grateful Dead odpovedali nastopu v Altamontu, ker naj bi zaznali slabe vibracije na prizorišču. 3. OTIS REDDING JE NAPISAL SATISFACTION Leta 1968 je prišlo na plano, da naj bi bil avtor uspešnice (I Can't Get No) Satisfaction soul pevec Otis Redding, ko so v časopisih zapisali, da je skupina "trmasto in odvratno ostala tiho" o tem, da je od njega pesem kupila za deset dolarskih tisočakov, ko so obiskali Memphis. Resnica je ta, da je Redding zares posnel verzijo pesmi, a ne preden je izvirnik Stonesov že bil na voljo v trgovinah, zgodbo pa si je izmislil nek kanadski novinar. 4. MICKOVA SMRT, SPREMEMBA SPOLA Podobno kot Paul McCartney se je tudi Jagger moral soočati z govoricami o prerani smrti. Novico je v javnost leta 1966 spravila radijska postaja iz Los Angelesa, da se je to zgodilo v Londonu. Jagger je podal hudomušno javno sporočilo, da "zanika, da bi bil mrtev in da so vse govorice precej pretirane". Četudi je sam izjavil, da ima precej "trdo kožo", pa je bil leta kasneje precej manj navdušen, ko so vzniknile govorice, da naj bi šel na operacijo zamenjave spola. Britanski tabloid se je namreč razpisal, da naj bi si dal ostraniti penis in postal ženska in to samo zato, da bi živciral kolege v bendu, ki nočejo iti na turnejo z pevko. Za zgodbo je bil kriv njihov PR-ovec Keith Altham, a je novinar William Hickey, ki je zgodbo objavil, kmalu ugotovil, da ga je Altham potegnil za nos.

icon-expand Prijatelja že več kot šestdeset let - Mick in Keith. FOTO: Miro Majcen

5. MICKOVO MEDNOŽJE? Leta 1971 so The Rolling Stones izdali album Sticky Fingers, za katerega jim je naslovnico oblikoval sam Andy Warhol, vodilni umetnik pop arta. Warhol si je za ovitek zamislil obdarjeno moško mednožje v kavbojkah, v izvirniku s pravo zadrgo, ki je bila celo delujoča. Kasnejše izdaje plošče so imele zgolj natisnjen ovitek, večina pa je bila prepričana, da gre za Jaggerjevo mednožje, saj je bil vodilni rockerski seks simbolj tistega časa. A to ni bilo res, saj je Warhol fotografiral igralskega prijatelja Joea Dallesandra, ki ga je v pesmi Walk on the Wildside med nesmrtne zapisal tudi Lou Reed. Zanimiva je tudi (cenzurirana) španska naslovnica albuma, saj je Francov režim prepovedal izvirno. Zato so na ovitek dali podobo sveže odprte konzerve melase, ki se je včasih uporabljala za vabljenje moljev, iz katere štrlijo trije prsti, za katere deluje, kot bi bili sveže odsekani. 10 znamenitih Jaggerjevih izjav: 1. O VPLIVIH: "Veliko sem se družil z Little Richardom, bil je zelo prijazen in dober idol. Veliko me je naučil, dobro je znal manipulirati z množicami, dobro se je spoznal na posel šovbiznisa, katere pesmi igrati in kdaj nehati. Najbrž sem se od njega naučil več kot od kogar koli drugega." 2. O TURNEJAH V ZDA: "Prva ameriška turneja je bila težka. Bili smo popularni v New Yorku in Los Angelesu, a na sredi je bila velika praznina, kjer nas ni nihče poznal, kjer smo igrali tudi pred praznimi stadioni. Dobra stvar je bila, da so bili Beatlesi tam pred nami in nam ni bilo treba iti kot prvi." 3. O POLICIJI (1968): "Ko imaš enkrat težave s policijo, jo imaš vedno, to je to." 4. O TEŽAVAH BRIANA JONESA: "Kar zmanjkalo ga je, pol časa se sploh ni pojavil, ko pa se je, pa ni bil v stanju, da bi kar koli naredil. Morali smo ga ujčkati. Bilo je zelo žalostno." 5. O ROKENROLU IN MODI V 70. LETIH: "Zdi se mi, da gre v rokenrolu predvsem za lahkomislenost. A bi moralo iti za roza satenaske obleke in bele nogavice. Rad sem nosil kavbojke, a v njih ne moreš plesati. Nikoli nisem našel oblek ulične mode, ki bi jih želel nositi na turnejah."

icon-expand Stonesi v 60 letih prejšnjega stoletja FOTO: Profimedia

6. O KONCERTIH: "Na neki točki koncerta se moraš izgubiti ... Moraš se spustiti z vajeti. So trenutki, ko si dejansko povsem zmešan. V šestdesetih smo imeli toliko koncertov, da dejansko nikoli nismo potrebovali vaditi za nastope." 7. O DRUŽINI IN TURNEJAH: "To je zelo neusmiljeno življenje, če si sam. Edina stvar, ki se jo oklepaš, je tvoja družina. Vsi v skupini imamo zelo trdne družinske vezi. Ljudje ne vedo, da nismo ves čas na turnejah. Ko nismo, se lahko precej več posvečamo svojim družinam kot nekdo, ki hodi v službo v pisarno, do devete do pete. Ko si doma in nisi na turneji ali v studiu, si lahko veliko z družino, vsaj dva meseca na leto je časa, ki je povsem tvoj." 8. O BREMENU: "Ljudje radi govorijo o tem, ko so bili mladi in so prvič slišali Honky Tonk Women. Kar težko breme je nositi na svojih ramenih spomine toliko ljudi." 9. O POZORNOSTI: "Hvala, ker ste nas pustili pri miru, a nam namenili dovolj pozornosti, da smo okrepili naš ego." 10. O ŽELJAH: "Ne moreš vedno dobiti, kar želiš, a če včasih poskusiš, boš morda ugotovil, da dobiš, kar potrebuješ." Jaggerjev vpliv in zapuščina "Medtem ko je Elvis Presley spravljal dekleta v krik, pa ni imel Jaggerjeve sposobnosti, da bi se moški počutili neprijetno," je o Jaggerju dejal britanski dramatik in romanopisec Philip Norman, ki ga je tudi primerjal z moškim baletnim plesalcem, hkrati pa velja, da so njegov stil nastopanja proučevali celo akademiki. "Jaggerjev slog izvajanja je odprl definicije spolno opredeljene moškosti in tako postavil temelje za samoiznašlo spolno plastičnost, ki sta zdaj sestavni del sodobne mladinske kulture," je ugotovila muzikologinja Sheila Whiteley. Petje naj bi tako postalo kot igranje, ki prevprašuje pevčev odnos od izrečenih besed, njegov glas pa s opisali kot močno izrazno orodje za sporočanje čustev občinstvu in izražanje alternativne vizije družbe. Svojo moškost in nebrzdano strast izraža s tehnikami, ki so jih pred tem uporabljali afroameriški pridigarji in gospel pevci. "Sprejemanje Jaggerjevega glasu na pop radiu je bila prelomnica v rokenrolu. Odprl je vrata vsem ostalim. Nenadoma Eric Burdon in Van Morrison nista bila več tako čudna, niti Bob Dylan," je o njem zapisal Steven Van Zandt, kitarist Springsteenove zasedbe The E-Street Band.

icon-expand Fotografija Mira Majcna, ki je bila Jaggerju tako všeč, da jo je delil na svojem Facebook profilu. FOTO: Miro Majcen