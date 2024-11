80-letni Alfi Nipič zapel v duetu z Anjo Pavlin

Alfi, ki je pred kratkim praznoval svoj 80. rojstni dan, je zapel v duetu z Anjo. Skladba govori o tem, da nam nič v življenju ne bo ušlo. Človek se vse življenje vrača in dokler se vrača domov, bo vedno imel dovolj časa, da se to res zgodi. Če pa prehitevaš sam sebe in druge, pa včasih čas prehiti tebe. Pevca z njo sporočata, da lepe stvari rabijo svoj čas in se splača počakati, da se zgodijo ob svojem času.

Alfi Nipič in Anja Pavlin predstavljata skupno pesem, ki sta jo naslovila Lepo počasi. Alfijev žametni vokal, prezenca in izkušenost 60-letne glasbene kariere so tisti del, ki pesmi dodajo karizmo brezčasne klasike. Svoje je pristavila tudi novomeška pevka, ki kot skladateljica, tekstopiska in pevka deluje v novomeški indie-pop zasedbi Tretji kanu in novomeško-ljubljanskem sestavu Indigo.

Alfi Nipič in Anja Pavlin FOTO: Jan Poreber icon-expand

Pesem je obarvana nekoliko bolj indie oziroma folk in se minimalistično spogleduje s countryjaško snovjo. Pokaže, kako tanke so lahko meje med žanri in da se s pravim aranžerskim prijemom lahko okliče za eno in drugo – southern rock stil ali pa novo slovensko popevko. Za to je zaslužen Sebastijan Duh, ki je z živim aranžmajem in pretanjenim posluhom za končno glasbeno produkcijo ustvaril prepričljivo glasbeno celoto, pri nastajanju pesmi pa so sodelovali še skladatelj Gregor Stermecki, tekstopisec Rok Vilčnik in kitarist Igor Bezgetin.