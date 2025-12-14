9. Zimski festival bo združil vrhunske domače in tuje glasbenike

V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo zazvenela ena najdrznejših simfoničnih podvigov francoskega romantizma – Berliozovo monumentalno delo Romeo in Julija. Eden najbolj domiselnih glasbenih odzivov na Shakespearovo tragedijo bo zaživel v izvedbi orkestra, zborov, treh vrhunskih mednarodnih solistov in pod mojstrskim vodstvom legendarnega maestra Charlesa Dutoita. Glasbeno razkošje Berliozove partiture bodo obudili trije vrhunski solisti Julie Boulianne, Cyrille Dubois in Edwin Crossley-Mercer, Orkester Slovenske filharmonije in zbori. Taktirko bo prevzel Charles Dutoit, dirigent z več kot šestdesetletno kariero in več kot 200 nagrajenimi posnetki.
Viteško dvorano Križank bo zaznamovala koncertna pripoved in literarno-glasbeni recital Ivana pripoveduje – harfa odzvanja, ki temelji na tihem srečanju treh žensk: Ivane Kobilca, Polone Vetrih in Mojce Zlobko Vajgl. Sledil bo nastop zasedbe Kvartet pozavn Slokar, ene vodilnih zasedb na svetu, ki že več kot pol stoletja navdušuje s svojo virtuoznostjo. Pod vodstvom Branimirja Slokarja bodo predstavili repertoar od renesanse do sodobnih del in odprli vrata v bogat svet pozavne. Nato bodo obiskovalci popeljani v sredozemski svet. Ensemble Dissonance bo skupaj s španskimi gosti, dirigentom Miguelom Ángelom Navarrom in trobentačem Vicentejem Camposom, ustvaril večer poln ritmov, topline in živahnih melodij. Slednji koncert se bo odvil v Slovenski filharmoniji.
Zaključni del festivala bo pianistično obarvan. V finalnih večerih Mednarodnega tekmovanja Festivala Ljubljana – Klavir 2026 se bodo nadarjeni mladi pianisti potegovali za prestižno nagrado 50.000 evrov in priložnost nastopa z orkestrom. Tekmovanje, pod umetniškim vodstvom Epifania Comisa pod predsedstvom profesorice Dubravke Tomšič Srebotnjak, združuje svežo energijo mladih glasbenikov z dolgoletno tradicijo festivala in utrjuje Ljubljano kot eno vodilnih pianističnih prizorišč.
Festival bo sklenil legendarni Grigorij Sokolov, ki ga številni kritiki označujejo za največjega živečega pianista. Petinsedemdesetletnik, nekdanji najmlajši zmagovalec tekmovanja Čajkovskega, velja za enega najbolj iskanih pianistov svojega časa. Njegovi recitali slovijo po poglobljenosti, bogati barvni paleti in osupljivi polifonični jasnosti. Ljubljansko občinstvo bo doživelo večer vrhunske pianistične virtuoznosti in umetniške moči.
