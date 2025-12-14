9. Zimski festival bo združil vrhunske domače in tuje glasbenike

V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo zazvenela ena najdrznejših simfoničnih podvigov francoskega romantizma – Berliozovo monumentalno delo Romeo in Julija. Eden najbolj domiselnih glasbenih odzivov na Shakespearovo tragedijo bo zaživel v izvedbi orkestra, zborov, treh vrhunskih mednarodnih solistov in pod mojstrskim vodstvom legendarnega maestra Charlesa Dutoita . Glasbeno razkošje Berliozove partiture bodo obudili trije vrhunski solisti Julie Boulianne , Cyrille Dubois in Edwin Crossley-Mercer , Orkester Slovenske filharmonije in zbori. Taktirko bo prevzel Charles Dutoit , dirigent z več kot šestdesetletno kariero in več kot 200 nagrajenimi posnetki.

Viteško dvorano Križank bo zaznamovala koncertna pripoved in literarno-glasbeni recital Ivana pripoveduje – harfa odzvanja, ki temelji na tihem srečanju treh žensk: Ivane Kobilca, Polone Vetrih in Mojce Zlobko Vajgl. Sledil bo nastop zasedbe Kvartet pozavn Slokar, ene vodilnih zasedb na svetu, ki že več kot pol stoletja navdušuje s svojo virtuoznostjo. Pod vodstvom Branimirja Slokarja bodo predstavili repertoar od renesanse do sodobnih del in odprli vrata v bogat svet pozavne. Nato bodo obiskovalci popeljani v sredozemski svet. Ensemble Dissonance bo skupaj s španskimi gosti, dirigentom Miguelom Ángelom Navarrom in trobentačem Vicentejem Camposom, ustvaril večer poln ritmov, topline in živahnih melodij. Slednji koncert se bo odvil v Slovenski filharmoniji.

Zaključni del festivala bo pianistično obarvan. V finalnih večerih Mednarodnega tekmovanja Festivala Ljubljana – Klavir 2026 se bodo nadarjeni mladi pianisti potegovali za prestižno nagrado 50.000 evrov in priložnost nastopa z orkestrom. Tekmovanje, pod umetniškim vodstvom Epifania Comisa pod predsedstvom profesorice Dubravke Tomšič Srebotnjak, združuje svežo energijo mladih glasbenikov z dolgoletno tradicijo festivala in utrjuje Ljubljano kot eno vodilnih pianističnih prizorišč.