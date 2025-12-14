Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

9. Zimski festival bo združil vrhunske domače in tuje glasbenike

Ljubljana, 14. 12. 2025 14.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
0

V Ljubljani bo prihodnjega februarja že deveto leto zapored potekal Zimski festival, ki na različnih ljubljanskih prizoriščih združuje vrhunske domače in tuje glasbenike ter ustvarja edinstveno zimsko glasbeno vzdušje.

V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo zazvenela ena najdrznejših simfoničnih podvigov francoskega romantizma – Berliozovo monumentalno delo Romeo in Julija. Eden najbolj domiselnih glasbenih odzivov na Shakespearovo tragedijo bo zaživel v izvedbi orkestra, zborov, treh vrhunskih mednarodnih solistov in pod mojstrskim vodstvom legendarnega maestra Charlesa Dutoita. Glasbeno razkošje Berliozove partiture bodo obudili trije vrhunski solisti Julie Boulianne, Cyrille Dubois in Edwin Crossley-Mercer, Orkester Slovenske filharmonije in zbori. Taktirko bo prevzel Charles Dutoit, dirigent z več kot šestdesetletno kariero in več kot 200 nagrajenimi posnetki.

Charles Dutoit
Charles Dutoit FOTO: Organizator

Viteško dvorano Križank bo zaznamovala koncertna pripoved in literarno-glasbeni recital Ivana pripoveduje – harfa odzvanja, ki temelji na tihem srečanju treh žensk: Ivane Kobilca, Polone Vetrih in Mojce Zlobko Vajgl. Sledil bo nastop zasedbe Kvartet pozavn Slokar, ene vodilnih zasedb na svetu, ki že več kot pol stoletja navdušuje s svojo virtuoznostjo. Pod vodstvom Branimirja Slokarja bodo predstavili repertoar od renesanse do sodobnih del in odprli vrata v bogat svet pozavne. Nato bodo obiskovalci popeljani v sredozemski svet. Ensemble Dissonance bo skupaj s španskimi gosti, dirigentom Miguelom Ángelom Navarrom in trobentačem Vicentejem Camposom, ustvaril večer poln ritmov, topline in živahnih melodij. Slednji koncert se bo odvil v Slovenski filharmoniji.

Zaključni del festivala bo pianistično obarvan. V finalnih večerih Mednarodnega tekmovanja Festivala Ljubljana – Klavir 2026 se bodo nadarjeni mladi pianisti potegovali za prestižno nagrado 50.000 evrov in priložnost nastopa z orkestrom. Tekmovanje, pod umetniškim vodstvom Epifania Comisa pod predsedstvom profesorice Dubravke Tomšič Srebotnjak, združuje svežo energijo mladih glasbenikov z dolgoletno tradicijo festivala in utrjuje Ljubljano kot eno vodilnih pianističnih prizorišč.

Grigorij Sokolov
Grigorij Sokolov FOTO: Organizator

Festival bo sklenil legendarni Grigorij Sokolov, ki ga številni kritiki označujejo za največjega živečega pianista. Petinsedemdesetletnik, nekdanji najmlajši zmagovalec tekmovanja Čajkovskega, velja za enega najbolj iskanih pianistov svojega časa. Njegovi recitali slovijo po poglobljenosti, bogati barvni paleti in osupljivi polifonični jasnosti. Ljubljansko občinstvo bo doživelo večer vrhunske pianistične virtuoznosti in umetniške moči.

Zimski festival ljubljan koncert
Naslednji članek

Senidah navdušila v Stožicah, na odru tudi Kreslin in Magnifico

SORODNI ČLANKI

Ljubljana v objemu zimskih glasbenih trenutkov

Zagrebški solisti: Vsak naš nastop je prežet z najpristnejšimi čustvi

8. Zimski festival bo postregel z izjemnimi domačimi in tujimi umetniki

Na 8. Zimski festival prihajajo vrhunski domači in tuji umetniki

'Koncert, ki ga bova imela, bo zanimiv tudi za tiste, ki niso redni gosti'

Pianistka Olga Kern: Veselim se, da bom obiskala Ljubljano in tam nastopila

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385