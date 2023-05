Glasbeni večer Bonboniera: Nikoli ne veš, kaj boš dobil

Ljubljana v poletnih mesecih ponuja številne dogodke, na katerih se tare zabave in druženja željnih obiskovalcev. Nič drugače ni bilo v torek v enem od ljubljanskih klubov, v katerem so pod organizacijo glasbene založbe Dallas Records nastopili Simon Vadnjal, Marko Hatlak, Chateau, Folk idoli, Rina, Parvani Violet in Mija Novak. Glasbeno obarvani večer so poimenovali Bonboniera, saj so organizatorji prepričani, da v škatli pisanih bonbonov nikoli ne veš, kaj boš dobil, a kljub temu si vsak čokoladni bonbonček zasluži našo pozornost.

V Ljubljani, kjer v poletnih mesecih ne manjka številnih dogodkov, ki privabijo tako domače kot tudi tuje občinstvo, je v torek posebno druženje organizirala glasbena založba Dallas Records. "Bonboniera je bil dogodek, na katerem smo prisluhnili različnim glasbenim stilom in različnim ustvarjalcem naše založbe," so o prireditvi povedali organizatorji. icon-expand FOTO: Arhiv organizatorja icon-chevron-left icon-chevron-right Ime dogodka so izbrali popolnoma spontano. "Ker v škatli pisanih bonbonov nikoli ne veš, kaj točno boš dobil, ter ker presenečenj v življenju nikoli ni dovolj. Prav vsak čokoladni bonbonček v bonbonieri si zasluži našo pozornost," so še povedali. Glasbeni večer so z novimi skladbami v akustični preobleki predstavili Simon Vadnjal, ki je nedavno izdal album Dan za sanje v obliki frizbija, virtuoz Marko Hatlak, velenjska skupina Chateau, ki je najavila skorajšnji izid sedmega studijskega albuma, zasavska skupina Folk idoli, Rina, Parvani Violet ter Mija Novak, ki je nastopila z očetom, Jerkom Novakom, ki ga dobro poznamo iz glasbene zgodbe Maček Muri. Glasbena založba Dallas Records deluje tudi na sosednjem Hrvaškem in je pod okrilje že pred več desetletji vzela največjo zvezdo Balkana, Severino, ter tudi hrvaške predstavnike na Evroviziji, skupino Let 3.